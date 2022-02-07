وصفة طبيعية للتخلص من الشيب المبكر بالفازلين بدون مواد كيميائية

الفازلين للقضاء على الشيب، أصبح الشعر الأبيض مرض العصر عند الكثير من النساء والرجال، مما يجعلهم يلجأن لاستخدام مستحضرات التجميل المعروفة التي تحتوي على بعض المواد الكيماوية التي قد تلحق الضرر بالشعر والجلد معاً، مما جعل الكثير يبحثن عن أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة للتخلص من الشيب نهائياً، كما نصح الكثير من خبراء التجميل والعناية بالشعر والبشرة باستخدام وصفة الفازلين للقضاء على الشيب بشكل نهائي، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة الفازلين للقضاء على الشيب فتابعونا.

وصفة الفازلين للقضاء على الشيب

نعرض لكم في هذا المقال طريقة طبيعية من الفازلين للقضاء على الشيب يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر ولا حاجة للذهاب لصالونات التجميل، وصرف مبالغ باهظة في الصبغات التي تخفي الشعر الأبيض الذي يظهر نتيجة العوامل النفسية أو الشيب المبكر، إليكم المكونات وطريقة التحضير بالخطوات:

عدد واحد ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

مقدار عدد واحد ملعقة كبيرة من جل الصبار.

عدد واحد ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

مقدار عدد واحد ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E .

طريقة التحضير:

يتم إحضار وعاء مناسب به كمية من الماء الساخن ونقوم بوضع وعاء ثاني بحجم أصغر ونضع به الفازلين والعسل الأبيض وجل الصبار وفيتامينE .‏

تترك المكونات بعض الوقت في حمام الماء الساخن إلى أن تذوب جميع المكونات وتمتزج تماماً.

طريقة الاستعمال:

تترك الوصفة بعض الوقت إلى أن تبرد تماماً، مع مراعاة غسل الشعر جيداً ولا بد أن يكون خالي من أي زيوت أو كريمات.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على فروة الرأس ويتم عمل مساج لفروة الرأس في حركات دائرية مناسبة.

تترك الوصفة على الشعر لمدة لا تقل ٢٤ ساعة تقريباً مع ضرورة لبس بونيه للشعر أو كيس بلاستيك.

بعد المدة المحددة يتم غسل الشعر بالماء الدافئ وسوف تلاحظ اختفاء الشعر الأبيض بشكل نهائي.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم وصفة طبيعية للقضاء على الشيب بشكل نهائي ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.