أسرار وتكات عمل خلية النحل بخطوات سهلة وبسيطة في البيت بأقل تكلفة

طريقة عمل خلية النحل هذا ما نتناوله معكم اليوم من خلال مقالنا هذا؛ حيث أن خلية النحل من المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ وهي عبارة عن كرات متشابكة بشكل معين يشبه خلية النحل، لذلك سميت بهذا الاسم وتعتبر وجبة إفطار وعشاء خفيفة، كما يمكنك أيضًا إضافة بعض الحشوات المختلفة على حسب الرغبة طريقة عمل خلية النحل من خلال هذه المكونات سوف نقدم لكم عمل عجينة خلية النحل اللذيذة التي يقبل عليها الكثير، وتعتبر من المخبوزات المحببة لدى الكثير لما تحتويه من حشوات مختلفة.

أسرار وتكات عمل خلية النحل

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب ونصف كوب من اللبن الحليب الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

عدد 2 بيضة.

مقدار ثلاث ملاعق صغيرة من الزعتر الطازج.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المجفف.

طريقة تحضير خلية النحل

من خلال الخطوات التالية سوف نحصل على خلية النحل في وقت بسيط ومكونات بسيطة، وإليكم الآن الطريقة عبر هذه الخطوات:

نحضر وعاء عميق ثم نضع به كلا من الدقيق والملح والسكر والخميرة، ثم الزيت وتقلب المكونات جيدا.

ثم بعد ذلك يتم إضافة اللبن الدافئ تدريجيا مع الاستمرار بالعجينة، إلى أن يتم الحصول على عجينة متماسكة وطرية.

بعد يتم تغطية العجينة بقطعة من القماش، ثم يتم نقلها إلى مكان دافئ حتى تختمر.

ثم يتم تقسيم العجينة إلى قطع صغيرة على شكل كرات.

نقوم بفرد كل كرة ووضع الحشو بها من أي نوع من الجبن على حسب رغبتك و يتم تقفيلها.

يتم رص كرات العجينة بجانب بعض في صينية مدهونة سمن.

يسخن الفرن جيدا على درجة حرارة 180 درجة لمدة عشر دقائق قبل وضع الصينية.

ثم نقوم بإدخال الصينية على الرف الأوسط لمدة نصف ساعة تقريبا إلى أن يصل لونها إلي اللون الذهبي.

يمكنك فتح الشواية لتضيفي اللون الذهبي إليها.

يتم خروجها من الفرن وندهنها بالعسل وتقدم بكوب اللبن الدافئ.

و يمكنك أيضا الحصول على خلية النحل بكثير من الحشوات أو الشيكولاتة، وكل هذا على حسب رغبتك أو ما تحبين كن الحلو والحادق.