نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة معجزة لتنعيم الشعر بديل الكيراتين الصناعي دهنة واحدة تجعله حرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة معجزة لتنعيم الشعر بديل الكيراتين الصناعي دهنة واحدة تجعله حرير، تبحث أغلب النساء عن أفضل الطرق للحصول علي شعر ناعم وخاصةً أصحاب الشعر المجعد والخشن، حيث يواجهن صعوبة كبيرة في تصفيف الشعر ولهذا تلجأ لصالون التجميل للقيام بعمل كيراتين صناعي للحصول علي شعر أملس لفترة طويلة، ولكن علي الرغم من نتائجه السريعة إلا أنه يترك الشعر في حالة سيئة كما أنه مكلف، ولذا فإن الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل للتغلب علي مشاكل الشعر والحصول علي شعر ناعم بدون أضرار.

أقوي وصفة لتنعيم الشعر وتجعله مثل خيوط الحرير بدون كيراتين

من المعروف أن الشعر يتكون من الكيراتين الطبيعي الذي يحافظ علي ملمس الشعر وحمايته من الجفاف.

ولكن يتعرض الشعر لعوامل عديدة تتسبب في خشونة الشعر مثل كثرة استخدام أدوات تجفيف وتمليس الشعر.

والتي تعمل علي إضعاف وتكسر أطراف الشعر ولكن يمكن علاج تلك المشاكل من خلال وصفات تنعيم الشعر الطبيعية.

حيث أنها لديها القدرة علي تحسين ملمس الشعر وتقوم بترطيب الشعر من الداخل وليس لها أي آثار جانبية.

ولهذا سوف أقدم لكم من خلال موقع ثقفني وصفة معجزة لتنعيم الشعر بديل الكيراتين وتمنحك شعر مثالي.

وصفة البيض والزيوت الطبيعية لشعر حرير

تمتلك تلك الوصفة مجموعة من الفيتامينات والبروتينات الهامة والتي تساعد في تنعيم وفرد الشعر بطريقة طبيعية.

وهذا لأن البيض مكون فعال في ترطيب خصل الشعر والتخلص من التجعد والتموج من أطراف الشعر.

مكونات وصفة تنعيم الشعر

بيضة واحدة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع وزيت اللوز.

بضع قطرات من زيت اللافندر والياسمين.

طريقة تحضير وصفة تنعيم الشعر بديل الكيراتين وكيفية الاستخدام