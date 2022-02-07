كرات البسبوسة وطريقة عملها بكل سهولة في المنزل وبأقل التكاليف

نقدم لكم طريقة البسبوسة وهي من الحلويات ذات المذاق الرائع وهناك طرق وأشكال مختلفة لعملها؛ لذلك تحرص الأمهات على الإبداع في تشكيلها ومن ضمن ذلك الإبداع أن تقوم بتشكيلها على هيئة كرات لذيذة وهناك بعض الأمهات تحرص على تقديم كل ما هو جديد لأفراد أسرتها؛لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل كرات البسبوسة بكل سهولة وبشكل مختلف ولذيذ وبمكونات بسيطة جدًا وذلك خطوة بخطوة، تابعوا قراءة ما يلي.

مكونات عمل كرات البسبوسة

كوب من دقيق السميد

كوب من الدقيق الأبيض

1 كوب من اللبن الرايب

نصف كوب من جوز الهند

1 كوب من السكر

نصف كوب من الزيت

4 بيضات

ملعقة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوب من من الحليب المكثف

ربع كوب من شيرة حلويات

طريقة تحضير كرات البسبوسة

نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض؛ حتى تتجانس عدا جوز الهند وشيره الحلويات والحليب المكثف.

نوضع الخليط في قالب مدهون مسبقا.

ثم نضع قالب البسبوسة في الفرن المسخن مسبقا؛ لمدة 20 دقيقة حتى تمام نضجه.

إخراج القالب وتركه حتى يبرد جيدًا

نقوم بتفتيت البسبوسة ومن ثَمَّ إضافة الشيره والحليب المكثف ونقوم بخلطهم جيدًا

نقوم بتقسيم الخليط إلى كرات متوسطة الحجم ثم نغمسها في جوز الهند

أصبحت جاهزة للتقديم وبألف هنا وشفا

طريقة أخرى لعمل كرات البسبوسة

المكونات

2 كوب من دقيق السميد

كوب زبادي

نصف كوب سمن

نصف كوب سكر بودرة

علبة قشطة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

لوز وبندق محمص

شربات

طريقة التحضير