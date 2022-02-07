وريهم شطارتك.. فكرة عبقرية لتسوية اللحوم بسرعة في 10 دقائق بمكون سحري في مطبخك بدون حلة ضغط

وريهم شطارتك.. فكرة عبقرية لتسوية اللحوم بسرعة في 10 دقائق إلى كل أم وربّة منزل لا يسعفها الوقت لتناول اللحوم كاملة الطهي، إليكي طريقة تسوية اللحوم بطريقة أسرع من المعتادة، هي طريقة مناسبة جدًا لكل أم وزوجة عاملة، فاللحمة من أكثر الأكلات التي تسهلك وقت طويل جدًا في التسوية فتلجأ السيدات لطهيها في حلة الضغط لتسويتها بسهولة ولكن طريقتنا مختلفة، فبمكون واحد متوفر في كل المطابخ وغير مكلف يمكنك تسوية اللحوم بسرعة خيالية ويعتبر هذا المكون هو السكر.

طريقة تسوية اللحوم بإضافة السكر للمكونات

تعتبر السكريات من المواد التي تساهم في تسريع عملية نضج اللحوم حيث أنها تعمل على تفكيك الروابط القوية المرتبطة بين جزيئات اللحوم والتي يصعب فكها النار بسهولة ويمكنكم تسوية اللحوم بالسكر باتباع الخطوات التالية:-

قطعي اللحمة إلى قطع صغيرة فكلما كانت القطع صغيرة كلما استغرقت وقت أقل للتسوية.

بعد ذلك ضعي قدر كبير من الماء على النار واتركيه حتى يسخن قليلًا ثم ضعي قطع اللحم للماء واتركيها حتى تغلي.

أضيفي ملعقة كبيرة من السكر الأبيض إلى قدر الماء باللحمة لا أكثر وقلبي السكر مع اللحمة ثم أضيفي كمية مناسبة من الملح.

لا يجب إضافة أكثر من ملعقة سكر إلى اللحمة حتى لا تؤثر في طعمها ولكن وإن حدث ذلك يمكنك تقليل الطعم الحلو بإضافة الكثير من الملح.

ضعي بهارات اللحمة المفضلة لديك إلى الوعاء والفلفل الأسود وغيرها من مكونات تسوية اللحمة واتركيها لمدة ربع ساعة.

ستجدين أن اللحمة نضجت بسهولة ويرجع ذلك إلى إضافة ملعقة السكر ويمكنك أيضًا استخدام الخل الأبيض فهو يساهم أيضًا بشكل كبير في تفكيك الروابط القوية بين جزيئات اللحمة.

ما يساعد أيضًا في تسوية اللحمة بشكل سريع هي اختيار نوع اللحمة المناسب فيجب أن تستخدمي اللحوم الطازجة فهي تنضج بشكل أسرع من المخزنة في الثلاجة.

أهم فوائد تناول اللحوم