سر مخلل المحلات.. ملعقة واحدة ضعيها على مخلل الخيار هيبقي مقرمش ومشطشط لحد اخر واحدة

المقبلات الآن أصبحت لا تقل أهمية عن الأطباق الرئيسية التي يتم وضعها على السفرة ‏وذلك لأن الكثير من الناس لا يستطيعون الاستغناء عن المقبلات أثناء تناول الطعام ‏ومن أبرز المقبلات التي ‏يتم استخدامها في تناول الطعام هي المخللات اللذيذة التي يتم اعدادها بشكل مختلف حتى نحصل على طعم لذيذ ‏ويتم إعداد المخلل بأبسط الطرق وباستخدام الخضروات الطبيعية الموجودة لدينا في المنزل ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد احد المخللات وهو مخلل الخيار المقرمش ‏الذي يتم اعدادها دائما في محلات الوجبات السريعة ويتم تقديمها مع سندوتشات البرجر وبعض الاصناف الأخرى ويتميز بأنه مقرمش ولا هو طعم لذيذ كما أنه لا يحتاج إلى وقت طويل حتى يكون جاهز من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداده والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه المخللات.

مكونات إعداد الخيار المخلل المقرمش

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات الذي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخيار المخلل المقرمش الذي يتم إعداده في مطاعم الوجبات السريعة بشكل مميز والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخيار المقرمش هي:

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1\2‬ كيلو من الخيار ذا الحبة الطويلة.‬

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‏ ثلاث ملاعق من الملح

ملعقة من الحبة السوداء

ملعقة من فصوص الثوم المفروم

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‏ ملعقة من عصير الليمون

1\2‬ ملعقة من الخل‬

طريقة إعداد الخيار المخلل المقرمش

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات المهمة أثناء إعداد الخيار المخلل في المنزل وهذه الخطوات هي:

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