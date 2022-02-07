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عمر شويل - جدة تحذير.. وفاة أسرة كاملة بسبب البطاطس وعادة سيئة تتبعها الأمهات أثناء تسوية البطاطس تؤدي إلى الوفاة - ثقفني
توخي الحذر عند طهي البطاطس حتى لا تتسبب في مقتل أسرتك، فهناك تصرفات خاطئة تفعلها الأمهات تكون ضارة على أسرتها، والبطاطس من الأكلات المحببة لدي العديد من الأشخاص وخصوصاً الأطفال في هذا المقال سوف نوضح لكم الخطأ التي قد يؤدي إلي الوفاة عند طهي البطاطس لذلك سوف نوضح أبرز النصائح من خلال هذا المقال.
وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس
الأسباب التي قضت على أسرة وسببت الوفاة عند طهي البطاطس وهي كالتالي.
- حيث أنه عند شراء البطاطس يجب الأخذ في الاعتبار عدم أخذ ثمرة البطاطس المتعفنة أحياناً يكون هناك بطاطس نصفها متعفن والنصف الأخر سليم.
- تأخذ الأمهات هذه الثمرة وتقطع النصف المتعفن وتستخدم النصف الأخر وهذه الطريقة مميتة قد تسبب أيضاً العديد من الأمراض، يجب الحفاظ على صحة أسرتك من أي ضرر قد تسببه هذه الثمرة المتعفنة.
- لابد من ألابتعاد تماماً عن أستخدام الثمرة المتعفنة بل يجب ألقاءها في سلة القمامة فوراً، يجب استخدام ثمرة البطاطس الخالية من التعفن.
- وينطبق هذا الحديث أيضاً عن كل أنواع الخضروات والفاكهة إذا تعفن جزء من أي نوع لا تستخدمه مطلقاً.
- فإن تناول الخضروات والفاكهة المتعفنة قد يسبب أمراض مثل السرطان وقد يحدث أيضاً تسمم يؤدي إلى الوفاة.
- عند الشراء يجب عليك اختيار الثمرة التي لا يوجد بها أي تعفن وتكون سليمة من جميع ألاتجاهات، قم بالضغط على ثمرة البطاطس إذا كانت ناشفة وتخلو من التعفن بذلك تكون ثمرة جيدة.
- يجب عليك أيضاً غسل البطاطس جيداً قبل الاستخدام، ثم نقوم بتقشيرها ووضعها في ربع ملعقة خل وملعقة ملح لمدة ١٠ دقائق ثم نشطفها مرة أخرى.
- حتي نقتل أي بكتريا في الثمرة لأن الخل والملح مواد مطهرة طبيعية.
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