مش هتبطلي تعملي طواجن المكرونة باللحمة المفرومة زي المحلات بالضبط

تكون المكرونة من أشهى أنواع الأطباق التي يمكن أن تتذوقها بعشقها الجميع من مشارق الأرض ومغاربها ويكون عمل المكرونة باللحمة في الفرن من أشهى الأطباق اللذيذة التي يمكن أن تتذوقها حيث يذهب كثير من الأشخاص إلى المطاعم لتناولها لذلك سوف نوضح مكوناتها وطريقة عملها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة

نجد بأن طاجن المكرونة من أشهى الأطباق التي يمكن أن تتذوقها لذلك سوف نتعرف على مكونات عملها في المنزل من خلال النقاط التالية:

نصف كيلو مكرونة قلم.

٢ كوب عصير طماطم.

٢ كوب ماء.

٢ بصلة مفرومة.

٢ بصلة مفرومة. ملعقة ثوم بودرة.

ملعقة ثوم مفروم.

زيت.

فلفل اسود.

ملح.

شطة.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

ملحوظة: جميع التوابل والبهارات توضع على حسب الرغبة.

طريقة تحضير طاجن المكرونة باللحمة

يتم تحضير هذا الطاجن بطريقة لذيذة وشهية وذلك بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل طاجن المكرونة سوف نقوم بتحضيره من خلال النقاط التالية: