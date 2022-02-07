إزالة البواسير بدون عملية جراحية وبطرق طبيعية علاج البواسير الداخلية والخارجة تعرف على الأسباب والحلول

يعاني الكثير من البواسير، وما ترتبه من الم كبير لا يحتمل، لذا نجد أن البحث بتكثف بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا، ومحركات جوجل من أجل معرفة أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البواسير، وأهم أعراض البواسير التي تنذر بوجودها، فضلا عن الرغبة في وجود سبيل للتخلص من هذه المشكلة بدون الخضوع لعملية جراحية.

طرق إزالة البواسير بدون عملية جراحية

سوف نقدم لكم أهم الوسائل العلاجية المستخدمة من أجل التخلص من البواسير، وذلك على النحو الآتي بيانه:-

استخدام الملح الانجليزي، حيث أن هذا الملح يعمل على تقليل نسبة الورم الموجودة في المنطقة المصابة بالبواسير، فضلا عن تخفيف حدة الشعور بالألم، ويتم ذلك من خلال وضع الملح الإنجليزي في ماء دافئ و استخدامه كمعقم.

اللجوء إلى استخدام الكمادات الباردة التي تحل هذه المعضلة، وذلك عن طريق وضع الكثير من كمادات الثلج على المنطقة المصابة، وتخفيف الشعور بالألم وذلك من خلال تكرار هذه الوصفة لمدة خمسة عشر دقيقة ولمدة متكررة.

استخدام بعض المسكنات والمخدرات الذي يخفف من حدة الألم.

أسباب الإصابة بالبواسير

تتعدد الأسباب، وتبقى النتيجة واحدة، ونحن سوف نشير في النقاط الآتية إلى أهم العوامل التي تساهم في الإصابة بالبواسير:-