لأول مره إحدي الاسرار السوريه لحلوى الكنافه النابلسيه

تعتبر الكنافة النابلسية من الحلويات الشرقية والتي يتم تحضيرها بخطوات بسيطة فيتم حشو تلك الكنافة بالجبن المجدولة أو الجبن النابلسي أو الجبن العكاوي ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحضير الكنافة النابلسية.

خطوات تحضير الكنافة النابلسية:

يتم تحضير الكنافة النابلسية بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير:

نصف كيلو من عجينة الكنافة.

عشرة ملاعق كبيرة من السمنة.

ربع ملعقة من صبغة الكنافة.

جبنة نابلسية.

نصف كيلو من الجبنة المجدولة.

صنوبر وفستق.

قطر.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية:

يتم طحن الكنافة في محضر الطعام ثم يتم تذويب السمنة على النار ثم إضافة ملعقتين من القطر ثم يتم فرك العجينة بصورة جيدة ثم يتم وضع كمية كبيرة من العجينة في الصينية مع ترك ربع الكمية لوضعها على الوجه. يتم توزيع كمية من الصنوبر والفستق الحلبي. بعج ذلك يتم تحلية الجبنة من خلال عصرها مع المياه وتوزيعها فوق الصنوبر ثم يتم وضع الكمية الباقية من العجين. يتم وضعها في الفرن ثم يتم تحريكها كل ثلاثة دقائق فتقريبًا تحتاج إلى عشرين دقيقة لحين أن تذوب الجنبة بصورة نهائية. يتم التقليب ثم يتم سقيها بالشربات وتزينها بالمكسرات ثم تعود إلى الفرن لفترة عشرة دقائق مرة أخرى.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية بجبنة الموزاريلا:

يتم تحضير الكنافة النابلسية بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير هي:

نصف كيلو من الكنافة.

كأس من الزبدة أو السمنة.

نصف كأس من الزيت.

خمسة ملاعق من السكر البودرة.

كأس من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

مكسرات.

ملعقتان من القشطة.

كأسان من القطر.

ملعقة من ألوان الطعام.

خطوات التحضير: