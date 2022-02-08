اسهل طريقة لعمل كفتة الأرز باللحمة الجملي من الألف إلي الياء ومن غير ما تفك بطعم شهي مقرمشة وهشة

كفتة الأرز من الأكلات الشهيرة في مصر والكثير يحبها خاصة إذا تم وضعها في الصلصة وهي عبارة عن لحمة مفرومة مع بعض البهارات والخضار والصلصة، وتعد وجبة غداء سريعة وغير مكلفة وهي تقدم بجانب أرز مصري وطبق مخلل مشكل ويمكنك الآن عمل هذه الكفتة بكل سهولة وبدون ما تفك منك.

طريقة عمل كفتة الأرز باللحمة الجملي

المكونات:

500 جرام لحم جملي مفروم.

نصف كيلو أرز مصري مطحون.

ملح وفلفل أسود.

بصلة متوسطة.

5 فصوص ثوم.

حزمة كزبرة خضراء.

حزمة بقدونس.

حزمة شبت.

نصف ملعقة من القرفة.

كمون.

زيت للقلي.

مكونات الصلصة:

لتر من عصير الطماطم.

4 فصوص ثوم مهروس.

بصلة مقطعة مكعبات.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

كوب ماء.

بطاطس مقطعة مكعبات على حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

نقوم بتنظيف الأرز من الشوائب ونغسله تحت الماء ثم يوضع في مصفاة ويعرض للشمس حتى يجف تماما بعد ذلك نطحنه لكي يصبح بودرة. في الكبة أو المفرومة نضع الأرز مع اللحمة والبصل والبقدونس وباقي المكونات ونفرمها حتى تصبح عجينة متماسكة. يمكن أيضا تجهيز جميع المكونات في المنزل وافرميها عند الجزار إذا لم يتوافر لديك كبة أو مفرمة ويجب أن تكون العجينة ناعمة جدا. ندهن اليد بالزيت ثم نشكل الكفتة على هيئة أصابع رفيعة متساوية في الحجم ونحمرها في زيت غزير وساخن ونرفعها على مناديل مطبخ. الآن نجهز الصلصة نرفع قدر على النار مع السمنة ونشوح البصل مع الثوم حتى يذبل ثم يضاف عصير الطماطم مع كوب ماء. عندما تغلي الصلصة نخفض النار ونضع الكفتة لمدة 30 دقيقة حتى تتسبك الصلصة وتنضج الكفتة ثم تقدم مع أرز مصري وبالهنا والشفا.

اسهل طريقة لعمل كفتة الأرز

المكونات:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ثلث كوب أرز مطحون.

بصلة مقطعة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ربع ملعقة من القرفة.

حزمة بقدونس.

طريقة التحضير:

بولة كبيرة ونضع بها جميع المقادير السابقة ثم نفرمها جيدا حتى تصبح عجينة ناعمة ثم تشكل على هيئة كرات أو أصابع. ولكن يجب أن نقوم بدهن راحة اليد بالزيت حتى لا تلتصق ثم تحمر في الزيت وترفع على مناديل مطبخ يمكن تقدميها بدون وضعها في الصلصة. أو نجهز صلصة بالثوم فقط ونضعها بداخلها لمدة 45 دقيقة حتى تنضج ثم تقدم مع أرز بالشعرية ومخلل وطبق سلطة.

سر نجاح كفتة الأرز