معلقه واحدة من الفازلين هتخلى شعرك حرير وصفة رهيبة لتنعيم الشعر و تقويته

ملعقة فازلين هتخلى شعرك حرير هذه الوصفة من الوصفات التى تبحث عنها الكثير من الفتيات والسيدات الذين يعانون من الشعر المجعد، ولأن الشعر الناعم حلم كل فتاة فالكثير منهم يبحث عن الحلول التي تحقق لهم هذا الحلم، فالكثير من السيدات يلجأون لصالونات التجميل بالرغم من الأسعار الباهظة، إلا أن هذا الأمر قد يلحق بالضرر البالغ للشعر، لذلك يبحث البعض الأخر عن بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر، وهذا ما نتناوله لكم من خلال هذا المقال.

معلقا فازلين هتخلى شعرك حرير

من خلال بعض المكونات الطبيعية التي يتم عرضها لكم الان سوف نحصل على وصفة فعالة لفرد الشعر وجعله كالحرير، وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

زيت الزيتون بمقدار ملعقة كبيرة.

زيت الخروع نفس الكمية.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة دقيق كبيرة.

طريقة التحضير

يمكنك عمل وصفة بسيطة وسهلة وفعالة جدا للحصول عليها فالرجاء اتباع الخطوات التالية:

يتم عمل حمام بخار مائي ثم نذيب الفازلين، ونضع عليه جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم يتم توزيع الخليط على الشعر كله بعد تقسيمه إلى أجزاء من الجذور إلى الأطراف.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد مرور المدة يغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لأفضل النتائج.

فوائد الفازلين للشعر