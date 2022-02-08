في 3 دقائق بس حتودعي الهالات السوداء والانتفاخات نهائيا لن تصدقي النتيجة

يعاني الكثير من وجود السواد حول منطقة العين والبعض يكون مصاحب له انتفاخ وبالتالي يصبح شكل الوجه مختلف وكأنك متعب، وبسبب ذلك يتعرض البعض للإحراج ولكن الحل سهل بسيط وموجود في كل بيت بدلا من الذهاب إلى الطبيب وصرف أموال كثيرة بدون فائدة واليوم نقدم لكم خلطات طبيعية للتخلص من هذه المشكلة فتابعونا.

خلطات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

الجليسرين وماء الورد:

المكونات:

نصف ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الجليسرين.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج المكونات مع بعض في وعاء ثم يوضع الخليط على مكان الهالات لمدة ليلة كاملة أو حتى يجف تماما.

ثم يغسل بالماء الفاتر ويجفف تكرر هذه الخلطة يوم بعد يوم لحين التخلص من الانتفاخات والهالات السوداء.

2. أكياس الشاي:

المكونات:

2 كيس شاي سواء أخضر أو أسود.

طريقة التحضير والاستخدام:

بعد استخدام أكياس الشاي نضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ثم توضع على العين مباشرة ونتركها لمدة 15 دقيقة.

نزيل الأكياس ونشطف منطقة العين جيدا تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

3. الزبادي والبقدونس:

المكونات:

حزمة من أوراق البدونس.

ملعقة كبيرة زبادي طازج.

طريقة التحضير والاستخدام:

نغسل أوراق البقدونس جيدا ثم نفرمها في الكبة مع الزبادي وبعد ذلك يوضع الخليط على مكان الهالات.

يترك لمدة 10 دقائق حتى يجف ثم يغسل بالماء البارد وسوف تلاحظي الفرق من أول استخدام تكرر مرتين أسبوعيا.

وصفة لازالة الهالات السوداء بسرعة

المكونات:

حبة من الطماطم متوسطة الحجم.

رشة من الكركم.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

2 ملعقة صغيرة دقيق حمص.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط حبة الطماطم مع دقيق الحمص والكركم وأيضا عصير الليمون للحصول على معجون ناعم ثم يوضع على منطقة الهالات تحت العين. نترك الخليط لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا حتى تختفي الهالات نهائيا. تحتوي الطماطم على الليكوبين ومضادات الأكسدة ولذلك تعتبر علاج فعال للتخلص من الهالات وبكل سهولة. وعصير الليمون يساعد على تفتيح البشرة ويجعلها أكثر نضارة أما دقيق الحمص يساهم في تقشير الجلد الميت. ولذلك إذا تم تطبيق هذه الوصفة سوف تلاحظي نتيجة فعالة من أول مرة ومع التكرار حتنبهري من النتيجة.

ماسك القهوة للتخلص من الهالات السوداء

المكونات:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من فيتامين ه.

طريقة التحضير والاستخدام: