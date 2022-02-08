اعملي الدلكة السوداني في البيت بأقل تكلفة للتخلص من الجلد الميت وتفتيح البشرة وترطيبها نعومة ملهاش مثيل

الدلكة السوداني تساعد في الحصول على بشر نقية خالية من البقع الداكنة وتجعل الجسم ناعم كالحرير ولذلك تقوم الكثير من الفتيات بعملها قبل الزفاف بفترة قصيرة وتقوم أيضا بتعطير الجسم، ويمكنك الآن عملها في البيت بكل سهولة بدلا من الذهاب إلى الكوافير وصرف مبالغ كثيرة بمكونات طبيعية مضمونة خالية من المواد الكيميائية.

طريقة عمل الدلكة السوداني في البيت

المكونات:

كوب من الترمس المطحون.

كوب من النشا.

كوب من دقيق الأرز.

كوب ماء ورد.

كوب حمص مطحون.

2 ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

فنجان ماء.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة مسك مطحون.

ملعقة زيت سمسم.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت لوز مر.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بنقع القرنفل في الماء ويترك طوال الليل وفي الصباح نضع الترمس المطحون مع دقيق الذرة ونشا في وعاء عميق. ويضاف إليهم باقي المكونات ونرفعهم على نار متوسطة لكي تختلط المكونات وتصبح متماسكة وناعمة وبعد ذلك نضع ماء الورد. نتركها حتى تبرد ثم تحفظ في عبوة محكمة الغلق داخل الثلاجة لحين الاستخدام قبل الاستحمام نتعرض لبخار الماء الساخن. لمدة 15 دقيقة ثم توضع الدلكة على الجسم مع التدليك ونتركها لمدة 20 دقيقة ونفركها بالليفة وسوف تلاحظي تساقط الجلد الميت. وأن بشرتك أصبحت صافية خالية من البقع والبثور بدون تكلفة عالية وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت.

اسهل طريقة لعمل الدلكة السوداني

المكونات:

3 أكواب من المحلب المطحون.

مجموعة عطور سائلة.

حطب الطلح.

كوب ضفرة مطحونة.

كوب مسك مطحون.

كوب صندل مطحون.

كوب قرنفل منقوع في الماء.

كوب عصير ليمون مخفف بالماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نسخن المحلب في وعاء غير لاصق ثم يوضع في الغربال ونغربله جيدا وبعد ذلك يضاف إليه عصير الليمون ونعجن جيدا. نقوم بتعريض هذه العجينة إلى الدخان ونعجنها عدة مرات بخليط الليمون والماء ثم نضيف جميع المكونات التي توجد بالأعلى. نقلب جميع المكونات للحصول على عجينة متجانسة لينة ثم نحفظها في عبوة جافة ومحكمة الغلق والآن أصبحت الدلكة جاهزة للاستخدام. نضعها على الأماكن المراد تفتيحها في الجسم ثم تفرك جيدا وتغسل بالماء الفاتر وسوف تنبهري من النتيجة.

فوائد الدلكة السوداني للجسم