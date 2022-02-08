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عمر شويل - جدة أسرار نجاح عجينة البيتزا وكيفية تحصيرها عالطريقة الإيطالية الأصلية - ثقفني
تكون البيتزا من المعجنات الجميلة والشهية والتي يحبها الكبار والصغار وخاصة الصغار لذلك تحرص ربات المنازل على عملها دائما لأطفالها لذلك سوف نوضح أسرار نجاح البيتزا وطريقة عملها من خلال هذا المقال.
أسرار عجينة البيتزا
لنجاح عجينة البيتزا يجب أن نعرف عند أسرار لنجاحها وهي:
- يجب أن تكون خميرة البيرة المستخدمة في تحضير البيتزا جيدة الجودة ونتأكد بأنها غير فاسدة.
- نستخدم الخل في العجينة حيث يمكن أن نضع ملعقة من الخل في العجينة وذلك يجعلها هشة جدا ويساعد في خمرها.
- استخدام الزبادي في عمل البيتزا يساعد على أنها تصبح طرية جدا وهشة.
- التأكد من جودة الدقيق وأننا نستخدم الدقيق الخاص بالمعجنات.
- تدفئة العجينة بعد عجنها جيدا وتغطيتها بالكيس البلاستيك يساعد ذلك في خمرها بشكل جيد.
طريقة تحضير عجينة البيتزا
بعد أن تعرفنا على الأسرار اللازمة لنجاح عجينة البيتزا نتعرف الآن على طريقة تحضيرها العجينة من خلال النقاط التالية:
- نحضر كوب به ماء دافئ ونضع به ملعبة كبيرة من خميرة البيرة مع ملعقة صغيرة من السكر ونقوم بتذوبيها جيدا حتى تذوب الخميرة تماما.
- نترك الكوب لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل خميرة البيرة.
- نحضر وعاء كبير نضع به كوب الماء مع الخميرة ونضع عليه نصف كوب زيت ونقوم بتقليبها جيدا مع الخميرة والماء.
- نحضر كوب زبادي ونضعه عليهم ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يتجانس مع المكونات الأخرى.
- نضع ملعقة الملح صغيرة ونذيبها مع الخليط وبعد أن قد أذبنا جميع المكونات السائلة مع بعضها نقوم بوضع الدقيق تدريجيا.
- نضع الدقيق بالتدريج ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية في نفس الوقت .
- نقوم بتغطية العجينة بكيس بلاستكيا وفوطة ونضعها جانبا ونتركها تختمر لمدة ساعة على الأقل ثم بعد ذلك نستخدمها في عمل البيتزا ونضع عليها المكونات التي نريدها ونطهوها في الفرن ونقدمها ساخنة وبالهناء والشفاء.
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