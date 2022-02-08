طريقة عمل كيكة الشوفان في المنزل لحرق الدهون وخسارة الوزن بدون حرمان

كيكة الشوفان هي من الحلويات الصحية واللذيذة، حيث أن الشوفان يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وتناسب أصحاب الحمية الغذائية فتساعد على حرق الدهون، ومفيدة لصحة الأطفال فهي تمد الجسم بالطاقة، وتعتبر من الكيكات سريعة التحضير ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، كما أنه يمكن تقديمها في المناسبات، أو تناولها في وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو اللبن، فنقدم لكي سيدتي طريقة عمل كيكة الشوفان لحرق الدهون والتخسيس.

مكونات كيكة الشوفان

1 كأس من الشوفان.

1 كأس ونصف من الدقيق.

2 كأس من السكر البني.

1 كأس من الماء الساخن.

1 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

1 كوب من الزبيب.

¼ كوب من كريمة الخفق.

1 ملعقة كبيرة من القرفة.

1 ملعقة كبيرة من البكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

2 حبة بيض.

طريقة عمل كيكة الشوفان لحرق الدهون والتخسيس