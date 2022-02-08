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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشوفان في المنزل لحرق الدهون وخسارة الوزن بدون حرمان - ثقفني
كيكة الشوفان هي من الحلويات الصحية واللذيذة، حيث أن الشوفان يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وتناسب أصحاب الحمية الغذائية فتساعد على حرق الدهون، ومفيدة لصحة الأطفال فهي تمد الجسم بالطاقة، وتعتبر من الكيكات سريعة التحضير ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، كما أنه يمكن تقديمها في المناسبات، أو تناولها في وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو اللبن، فنقدم لكي سيدتي طريقة عمل كيكة الشوفان لحرق الدهون والتخسيس.
مكونات كيكة الشوفان
- 1 كأس من الشوفان.
1 كأس ونصف من الدقيق.
2 كأس من السكر البني.
1 كأس من الماء الساخن.
1 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
1 كوب من الزبيب.
¼ كوب من كريمة الخفق.
1 ملعقة كبيرة من القرفة.
1 ملعقة كبيرة من البكينج بودر.
1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
رشة من الملح.
2 حبة بيض.
طريقة عمل كيكة الشوفان لحرق الدهون والتخسيس
- نقوم بإحضار بولة عميقة ونقوم بنقع كوب الشوفان مع الماء الساخن، ونتركه حتى يبرد تمامًا.
- نحضر بولة أخرى ونضع بها كلًا من الدقيق والبكينج بودر والفانيليا ورشة الملح وحبات البيض والقرفة ونقلب ونخلط جميع المكونات مع بعضها بواسطة المضرب الكهربائي.
- نضيف خليط الشوفان بالماء إلى البولة مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام متجانس ومتماسك.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نحضر القالب الخاص بالكيك وندهنه بالزبدة ونقوم بصب الخليط وندخله الفرن لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى تصبح الكيكة ناضجة.
- نقوم بتحضير الصوص الخاص بالكيك، نحضر وعاء ونقوم بخفق كلًا من كريمة الخفق والسكر البني والزبدة والفانيليا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نخرج قالب الكيك من الفرن وقومي بصب الخليط على الوجه، ونقوم بإشعال الشواية وإدخال القالب مرة أخرى لمدة عشر دقائق.
- نخرج الكيكة ونتركها حتى تبرد تمامًا ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها وبالهنا والشفا.
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