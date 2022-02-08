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عمر شويل - جدة فيليه السمك المقلي بالخلطة السرية - ثقفني
يعد طبق فيليه السمك المقلي من أشهى الأطباق التي يمكنك تناولها حيث يحضر في العديد من المطاعم لحمبي المأكولات البحرية والأسماك، يمكن تحضير هذا الطبق بكل سهولة أيضاً في المنزل مع التتبيلة الخاصة والغلاف المقرمش وسيكون بنفس طعم الطبق الذي يقدم في أفضل المطاعم فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات بالتفصيل.
فيليه السمك المقلي
بشرائح من السمك حضري ألذ طبق لذيذ ومقرمش وبنكهة شهية لا تقاوم كما يقدم في مطاعم المأكولات البحرية.
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- أربع قطع من شرائح السمك الفيليه الجاهز.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من توابل السمك أو الجمبري.
- رشة من الكركم المطحون ناعم.
- رشة من الشطة حسب الرغبة.
- نصف كوب من البقسماط المطحون ناعم.
- بيضة واحدة كبيرة.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.
- عصير ليمونة كبيرة الحجم.
- ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم ناعم.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض الناعم.
خطوات تحضير فيليه السمك المقلي:
- قومي بغسل فيليه السمك جيداً ثم ضعيه في طبق.
- أضيفي الملح والفلفل والكمون والشطة إلى السمك.
- يضاف الكركم وتوابل السمك.
- أضيفي عصير الليمون إلى السمك وقلبي.
- افرمي الثوم جيداً ثم أضيفيه للوعاء.
- يمكنك إضافة رشة من الزيت أيضاً إن أردت مع التتبيلة.
- قلبي فيليه السمك جيداً مع التتبيلة حتى تتغلف القطع بالتتبيلة من كل الجهات.
- ضعي السمك بالتتبيلة في الثلاجة لعدة ساعات حتى يتشرب التتبيلة.
- في وعاء ضعي البقسماط وفي طبق ثاني اخفقي البيض مع رشة من الملح والفلفل.
- في طبق ثالث قومي بنخل الدقيق الأبيض لإزالة أي شوائب.
- يمكنك إضافة رشة من كل التوابل السابقة إلى الدقيق أيضاً.
- اغمسي شرائح السمك المتبلة في وعاء الدقيق وغلفيه جيداً
- يغمس في البيض ثم في البقسماط وغلفيه من كل الجهات.
- يوضع السمك المغلف في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- قومي بإذابة الزبدة في مقلاه على النار ثم ضعي شرائح السمك.
- اتركي السمك حتى ينضج تماماً وقلبيه برفق حتى يتحمر من كل الجهات ثم يقدم.
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