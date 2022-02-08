ضعي هذا المكون المنزلي على الشامبو و شاهدي كيف ينمو شعرك بشكل سريع جدا!

توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي عند إضافتها إلى الشامبو تزيد من فعاليته، مما يزيد من نعومة الشعر وعلاج مشاكل الشعر كالتقصف والهيشان وسقوط الشعر والقشرة وغيرها من المشاكل كما أنه يساهم في منح الشعر النعومة والفرد الذي تبحثين عنه فقط كل ما عليكي أن ضعيه على الشامبو قنبلة نمو واحصلي على شعر طويل في أقل من ثلاثة أشهر احرصي على استخدام الشامبو الذي يحتوي على مواد طبيعية وخالي من المواد الكيميائية والتي تسبب تلف الشعر.

ضعيه على الشامبو قنبلة نمو

ضعي القهوة مع الشامبو، واحصلي على شعر خالي من القشرة والسبب أن القهوة تحتوي على مواد مضادة للأكسدة هذه المواد تساهم في علاج قشرة الشعر والتخلص منها نهائيًا كما أنها تساهم في علاج فروة الشعر والالتهابات التي أصابتها أثناء القشرة وتساعد القهوة على زيادة معدل نمو الشعر وتمنع تساقطه فهي حل فعال لكل مشاكل الشعر.

طريقة استخدام القهوة مع الشامبو

قومي بغلي كوب من الماء واتركيه حتى يبرد ثم ضيفي إليه ملعقتين من القهوة وقلبيهم جيدًا.

احضري عبوة الشامبو الخاصة بكِ وضيفي خليط القهوة وقومي برج العبوة جيدًا.

اتركيه لمدة ساعتين قبل الاستخدام حتى تتفاعل القهوة مع الشامبو.

قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء ثم ضيفي الشامبو بالقهوة وقومي بتدليك فروة الرأس بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.

قومي بشطف شعرك بالماء ثم قومي بتجفيفه.

كرري استخدام الشامبو مرتين لثلاث مرات أسبوعيًا.

فوائد القهوة للشعر