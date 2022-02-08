اندومي بالنكهات بطريقة ولا أسهل

لا شك أن أكلات اندومي بالنكهات أصبحت من أكثر الأكلات انتشاراً وطلباً في جميع البلاد فهي لذيذة الطعم كما أنها سهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، لذلك حرصاً على صحة اولادك يمكنك تحضير ألذ طبق من الاندومي بعدة طرق مختلفة فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات.

اندومي بالنكهات

جربي تحضير الاندومي بالدجاج المشوي والإندومي بالجبن وقدميها لأولادك ولن يحتاجوا إلى شرائه من المحلات بعد الآن.

طريقة عمل الإندومي الجبن:

المقادير:

أربع علب من نودلز الإندومي.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم أو معجون الطماطم الجاهز.

ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة ونصف صغيرة من الملح أو يمكن إضافة المزيد حسب الرغبة.

نصف كوب كبير من الجبن الشيدر المفروم ناعم.

نصف كوب من الجبنة الرومي المفرومة.

مائتان جرام من الجبنة الموتزاريلا المفرومة ناعم.

كوبان من الماء العادي.

خطوات تحضير الاندومي:

قومي بغلي الماء في وعاء كبير. أضيفي النودلز إلي الماء وقلبيها ثم اتركيها لمدة ثلاث دقائق. أضيفي صلصة الطامطم والكاري والملح والفلفل وقلبي. قومي بخلط أنواع الجبن معاً ثم قومي بإذابتها في الميكرويف أو على حمام مائي. أضيفي الجبن الذائب إلى الاندومي وقلبي. أضيفي عصير الليمون وقلبي ثم يقدم.

اندومي بالنكهات بنكهة الدجاج المشوي:

ثلاث علب اندومي.

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح ومشوية.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

جزرة مقطعة شرائح.

حبتان كبيرتان من الثوم المفروم ناعم.

حبة كبيرة فلفل أخضر حلو أو حار حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الحلو أو الحار.

خطوات تحضير الاندومي: