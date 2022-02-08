وصفة هندية معجزة لتطويل وتكثيف الشعر وصفة سحرية لعلاج الصلع في أسبوع واحد فقط، وصفة لتسريع نمو الشعر وعلاج تساقط الشعر الحاد ستجعل شعرك ينمو بغزارة دون توقف، سنحتاج إلى البصل الأحمر لتحضير الوصفة فهو يحفز على نمو بصيلات الشعر كما أنه يطول ويكثف الشعر ويعالج الصلع، نحتاج أيضاً إلى الأرز فهو ينبت الشعر بالفراغات الصلعاء بالإضافة إلى بذور الحلبة، الحلبة توقف تساقط الشعر وتعمل على تقوية الشعر بفعالية وأيضاً نحتاج إلى القرنفل، فهو يسرع نمو الشعر ويعالج الصلع في وقت قصير جداً كذلك نحتاج إلى زيت جوز الهند حيث أنه يعالج تقصف وجفاف الشعر.

وصفة هندية معجزة لتطويل وتكثيف الشعر

تتكون الوصفة من العناصر التاية :

بصلة حمراء.

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

علاج الصلع في أسبوع واحد فقط

خذ البصلة وأزل القشرة الخارجية ثم قطعها إلى شرائح صغيرة وبعدها ضعي شرائح البصل في قدر معدني مناسب، مع إضافة مقدار الأرز وبذور الحلبة إلى شرائح البصل كما يتم إضافة القرنفل والماء إلى القدر، ثم حرك المكونات قليلاً وبعد ذلك ضع القدر حتى تغلي المكونات لمدة 10 دقائق، وبعد غلي المكونات جيداً اترك هذا الخليط حتى يبرد تماماً وبعد أن يبرد الخليط قم بتصفيته للحصول على خلاصة المكونات، حصلنا على محلول فعال في علاج كل مشاكل الشعر وبعد ذلك أضف مقدار زيت جوز الهند وامزج قليلاً، ثم احتفظ بهذا المحلول في برطمان زجاجي واحتفظ به في الثلاجة، وهذه الكمية تكفي للاستخدام كما يمكنك تحضير كمية كبيرة والاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة 15 يوماً.

تحضير الوصفة وإستخدامها

لكي تتمكن من تطبيق الوصفة ضع المحلول في قنينة بخاخ ولكن إذا وضعت المحلول في الثلاجة فيجب تدفئته قبل استخدامه، رشي شعرك جيداً بهذا المحلول مع التركيز على المناطق الصلعاء بشعرك، ثم دلكي فروة رأسك لمدة دقيقتين وبعدها لفي شعرك بكيس بلاستيكي واتركي المحلول على شعرك لمدة ساعة كاملة، ثم اغسليه بالماء والشامبو كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسيتوقف شعرك عن التساقط نهائياً من أول أسبوع، سينمو شعرك بغزارة سيكون لديك شعر طويل وكثيف وخالي من كل مشاكل الشعر، ما عليك فقط الإستمرار في استخدام هذه الوصفة حتى الحصول على النتيجة المرادة.