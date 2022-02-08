طريقة عمل كيكة الحله بمكونات بسيطه و طريقة سهلة و طعم رائع

عمل كيك الحلة هي نوع من أنواع الكيك التي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص؛ حيث أنه يعتبر وجبة إفطار خفيفة، كما أنها تتميز عن الكيكة العادية بعلوها، ذلك بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تستخدمها في عمل التورتات نظرا لارتفاع حجمها والكثير من الأمهات يرغبون طريقة عملها؛ حيث أنها سهلة وبسيطة وسوف يحبونها كثير، لذلك سوف نعرض لكم هذه الوصفة من خلال مقالنا هذا.

عمل كيك الحلة

من خلال المكونات سوف نحصل على كيكة الحلة اللذيذة في وقت بسيط، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

كوب ونصف من اللبن الحليب.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

4 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب ونصف من السكر البودر.

كيس كيك شيف.

4 أكياس من الفانيليا.

كوب ونصف من زيت عباد الشمس.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

حلة عميقة.

طريقة التحضير