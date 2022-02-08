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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الحله بمكونات بسيطه و طريقة سهلة و طعم رائع - ثقفني
عمل كيك الحلة هي نوع من أنواع الكيك التي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص؛ حيث أنه يعتبر وجبة إفطار خفيفة، كما أنها تتميز عن الكيكة العادية بعلوها، ذلك بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تستخدمها في عمل التورتات نظرا لارتفاع حجمها والكثير من الأمهات يرغبون طريقة عملها؛ حيث أنها سهلة وبسيطة وسوف يحبونها كثير، لذلك سوف نعرض لكم هذه الوصفة من خلال مقالنا هذا.
عمل كيك الحلة
من خلال المكونات سوف نحصل على كيكة الحلة اللذيذة في وقت بسيط، ومكوناتها تتمثل في الآتي:
- كوب ونصف من اللبن الحليب.
- 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- 4 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب ونصف من السكر البودر.
- كيس كيك شيف.
- 4 أكياس من الفانيليا.
- كوب ونصف من زيت عباد الشمس.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- حلة عميقة.
طريقة التحضير
- نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضع به البيض والفانيليا ويتم خفقه جيدا ثم نضع قدر بسيط من الخل.
- يتم بعد ذلك إضافة السكر ويتم الخفق جيدا حتى يتم الحصول على خليط لونه ابيض.
- ثم يتم إضافة اللبن ويخلط جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت تدريجيا.
- بعدها يتم وضع الدقيق في بولة بعد أن يتم نخلة جيدا.
- نضع الكيك شيف على الدقيق.
- ثم نضع أيضا الملح فوق الدقيق.
- نضع المكونات الجافة على الخليط السائل.
- نقوم بإحضار حلة كبيرة و نقوم بدهنها من جميع الجوانب.
- نضع بها الكيك ويتم دخولها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نضع الحلة على الرف الأوسط.
- نترك الحلة داخل الفرن 20 دقيقة.
- بعد مرور الوقت يتم إخراجها.
- ومن ثم نتركها لكي تبرد وتقطع وتقدم ساخنة مع كوب من اللبن.
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