فوائد عظيمة .. هذا ما يحدث للجسم عند تناول ماء لبان الدكر في الصباح على الريق لن تصدق النتيجة

فوائد عظيمة .. هذا ما يحدث للجسم عند تناول ماء لبان الدكر في الصباح تعرف على فوائد مشروب لبان الدكر على الريق سواء لتخسيس الوزن الزائد أو للحصول على جسم صحي خالي من الأمراض، فاللبان الدكر هو مكون طبيعي كان يستخدم من القدم قبل التطور الطبي الذي نحياه الآن والذي أصبح كل شيء فيه متطورًا وأمامنا أكثر من خيار ولكن كان الوضع مختلف في القدم وكانت الاختيارات محدودة، وكان اللبان الدكر بالنسبة للعلاج كان على رأس النباتات والمكونات والأعشاب الطبيعية وسنتعرف بالتفصيل على فوائده وطريقة تحضير المشروب.

هذا ما يحدث للجسم عند تناول ماء لبان الدكر في الصباح

أحضري فقط كمية ماء دافئة وخمس حبات من اللبان الدكر واتبعي الخطوات التالية للحصول على المشروب:-

قومي بوضع اللبان الدكر بداخل قدر مناسب وأضيفي إليه الماء وضعيه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

بعد ذلك ارفعي القدر من النار واتركيه في غرفة مظلمة درجة حرارتها مناسبة لا هي بالباردة أو الحارة واتركيه في الأرضية ليلة كاملة.

ثم بعد مرور الليلة ستجدي أن الماء أصبح لونه أبيض وليس شفافًا وبذلك تكوّن المشروب أخيرًا فقومي بتصفيته بالمصفاة من حبيبات اللبان الدكر.

اشربي المنقوع يوميًا على معدة فارغة بعد الاستيقاظ مباشرة واستمري عليه لمدة أسبوعين إلى شهر كامل.

أهم فوائد منقوع لبان الدكر لتخسيس الكرش والأرداف

يعتبر اللبان الدكر غني بالألياف الطبيعية التي تساعد الجسم يشعر بالشبع الشديد وبالتالي تقل كميات الأكل التي يتناولها وبالتالي يساهم في خفض الوزن.

يعزز عملية الهضم ويحل الكثير من مشاكل المعدة والاضطرابات وغازات وانتفاخات البطن.

كما أنه يقلل من نسبة السعرات الحرارية في الجسم ويحرقها بشكل مستمر وبالتالي يتخلص من الوزن الزائد.

فوائد مشروب اللبان الدكر بالنسبة للمرأة الحامل