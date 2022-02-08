بطعم روعه.. بسكويت البرتقال المقرمش في الخلاط بدون تعب وبأقل المقادير هتعملى أكبر كمية

في الخلاط الكهربائي يمكنك تعلم طريقة عمل بسكويت البرتقال بمكونات بسيطة غير مكلفة، حيث أن بسكويت البرتقال من ألذ وصفات البسكويتات المفضلة لدى الأطفال بالأخص، فالبرتقال يعطي طعم مميز للأطعمة بالإضافة إلى أن البرتقال غني بالكثير من العناصر الغذائية والمعادن المفيدة والتي يحتاجها الجسم وخاصة أنها تحتوي على فيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم ويجعله أكثر قابلية وقوة في مواجهة أي أوبئة أو أمراض.

طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط

مكونات الطريقة:-

دقيق أبيض.

سميد ناعم.

زيت ذرة.

عصير برتقال.

سكر ناعم.

سمسم محمص.

ملعقتان من الفانيلا.

ملح طعام.

كركم مطحون.

بيكنج باودر.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط كل من عصير البرتقال والسمسم والسميد وزيت الذرة والملح والدقيق والفانيلا مع بعضهم وضعيهم بداخل بداخل وعاء مناسب.

وبواسطة المضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي قومي بخلط المكونات جيدًا وخفقهم حتى يصبحوا وكأنهم خليط واحد متجانس ناعم وخالي من أي تكتلات.

بعد ذلك أضيفي العجينة في وعاء آخر له غطاء وأحكمي غلقه واتركيه لمدة نصف ساعة حتى تختمر العجينة ويتضاعف لحجمها.

شكلي أصابع البسكويت بحسب الشكل المفضل لديك أو الذي يحبه أطفالك بعد وضع القطع في السمسم وغلفيها جيدًا.

أحضري صينية فرن وقومي بدهنها جيدًا بالسمنة أو الزيت وابدئي في رّص قطع البسكويت داخل الصينية برفق واحرصي على وضع مسافات بين كل قطعة والأخرى.

ضعي الصينية بداخل الفرن وسخنيه أولًا ثم اتركيها لمدة ربع ساعة على درجة حرارة نار هادئة ثم اتركي البسكويت ينضج وأخرجيه.

اتركي البسكويت يبرد ثم ابدئي في تقديمه لأطفالك أو للضيوف بألف هناء.

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