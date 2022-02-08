هدية لعرايس العيد.. كريم البنجر الرهيب لتفتيح وشد الوجة وتوريدة طبيعيا بدون مكياج ولا تنت من اول استعمال

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هدية لعرايس العيد.. كريم البنجر الرهيب ، يحتوي البنجر على مجموعة كبيرة من الفوائد ويمكن الاستفادة منها عن طريق تحضير كريم البنجر للتخلص من جميع مشاكل البشرة المزعجة، فهو يساعد على تفتيح وتبيض البشرة وبالتحديد الأماكن الداكنة وآثار بقع حب الشباب، فهو علاج قوي وفعال يمكنه حل جميع مشكلات البشرة، كما يوجد الكثير من المكونات التي يمكن أن تضاف مع البنج لتعطي نتائج أكثر فاعلية وينصح باستخدامه الكثير من خبراء التجميل والعناية بالبشرة لاحتواء البنجر أو ما يعرف بالشمندر على عناصر مهمة جداً للبشرة.
هدية لعرايس العيد.. كريم البنجر الرهيب
هناك الكثير من الطرق الذي يتم استخدامها لعمل كريم البنجر في المنزل وتتمثل فيما يلي:
طريقة عمل كريم البنجر والنشا:
تحتوي هذه الوصفة على عناصر طبيعية فعالة يمكن للبشرة أن تستفيد منها كثيراً، حيث أن التزام باستخدام كريم البنجر سوف يجعلك لا تحتاجين إلى استخدام أي نوع أخر من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة تتم كما يلي:
المكونات:
- 1 حبة بنجر متوسطة الحجم.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.
- 1 ملعقة كبيرة زيت جنين القمح.
خطوات التحضير:
- يتم تقطيع حبة البنجر وتوضع في وعاء معدني متوسط الحجم مع قليل من الماء ثم ترفع على النار وتترك حتى تغلي.
- بعدها يتم وضع البنجر المسلوق في وعاء الخلاط الكهربائي وابدئي في فرمه مع ملعقتين من الماء.
- يتم تصفيه البنجر ليتم الحصول على عصير البنجر.
- يتم أخذ ملعقتين من عصير البنجر ويتم إضافتهم إلى النشا واخلطيهم جيداً مع بعضهم حتى يصبح لديك قوام ثقيل.
- ثم يتم وضع الخليط على النار حتى أن يصبح باللون الأحمر ويصبح كثيف.
- يتم رفع الخليط من على النار ويوضع ملعقة من زيت جوز الهند وزيت جنين القمح مع إضافة بعض الفيتامينات واخلطيهم جيداً.
- وبعد أن يتم غسل البشرة جيداً وتصبح نظيفة ابدئ في تطبيق الكريم على البشرة كل يوم وانتظري 15 دقيقة.
- ثم يتم شطفها بالماء الفاتر والصابون.
- مع الاستمرار على استعمال الخليط سوف تلاحظين أن بشرتك لا تحتاج إلى استعمال المكياج بعد الآن لأنها سوف تصبح في غاية الجمال والنعومة والجاذبية.
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