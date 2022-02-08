هاتعمليها زي الحلواني.. بسبوسة العشر دقائق بجوز الهند سهله وسريعه بطعم يذوب في الفم

هاتعمليها زي الحلواني.. بسبوسة العشر دقائق بجوز الهند ، فالبسبوسة من ألذ الحلويات التي انتشرت أولًا في المجتمع الشرقي وخاصة في المطابخ المصرية، ويمكن تحضير البسبوسة بأكثر من طريقة حيث أنه تم تحضيرها في مصر بأكثر من طريقة بحسب كل شخص وأسلوبه في التحضير وكل هذه الطرق انتشرت وكانت طريقة العشر دقائق واحدة من هذه الطرق وأفضلها، فهي لا تكلفك الكثير من الوقت كما أنها أيضًا موفرة في المال وأفضل من البسبوسة الجاهزة.

طريقة تحضير بسبوسة العشر دقائق

مكونات البسبوسة:-

كوب كبير سميد ناعم.

كمية مناسبة من جوز الهند.

سكر أبيض.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

زبادي طازج.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع كل المكونات الجافة في وعاء مناسب وهي السميد الناعم والسكر والزبادي والبيكنج باودر مع بعضهم وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك أحضري صينية فرن وقومي بدهنها إما بالزيت أو بالسمن البلدي حتى لا تلتصق بها العجينة.

ثم ابدئي في صب الخليط الذي قمتي بتحضيره في الصينية وافردي العجينة حتى يصبح سطحه مستوي ومتناسق.

قبل وضع الصينية داخل الفرن يجب تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية تقريبًا.

ضعي الصينية داخل الفرن وأغلقي الباب واتركي الصينية لمدة عشر دقائق حتى تنضج تمامًا.

ثم أخرجيها من الفرن وابدئي في صب الشربات عليها وتقطيعها بعد أن تبرد وقدميها لأطفالك وتناولوها بألف هناء.

يمكنك إضافة بعض من جوز الهند أو الكريم شانتيه لتزيين البسبوسة أو زينيها بالمكسرات وذلك بحسب رغبتك.

طريقة تحضير شربات البسبوسة

مكونات الشربات:-

كوب كبير سكر.

كوبان صغيران من الماء.

عصير ليمون.

كيس فانيلا.

خطوات التحضير:-