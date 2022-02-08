وصفة الشكشوكة بكرات اللحمة مع بطاطس بالاعشاب

اكلة الشكشوكة من الاكلات السريعة واللذيذة اللي ممكن ناكلها كوجبة عشا ، لكن احنا النهاردة في بنات حوا هنعرف طريقة جديدة ليها وهي وصفة الشكشوكة بكرات اللحمة ممكن تبقى وجبة غدا او عشا ، مع طبق جانبي بطاطس بالاعشاب.

وصفة الشكشوكة بكرات اللحمة:

مكونات كرات اللحمة:

– 10 صوابع سجق (منزوع الغلاف الخارجي بتاعه) او تستبدليه بلحمة مفرومة.

– 50 جرام بقسماط مطحون.

– 1 بيضة مخفوقة.

– 1 بصلة مفرومة.

– 4 فصوص ثوم مفرومين.

– حفنة شبت مفرومة خشن.

– 1 معلقة صغيرة بابريكا مدخنة (او عادية لو مش متوفرة المدخنة).

– 1 معلقة صغيرة كمون مطحون.

– 1 معلقة صغيرة شطة.

– بشر 1 ليمونة.

– ملح وفلفل حسب الذوق.

– 100 جرام جبنة فيتا متقطعة مكعبات صغيرة.

مكونات صلصة الشكشوكة:

– 1 بصلة متقطعة مكعبات.

– 3 فصوص ثوم متقطعين شرايح.

– 1 حبة فلفل احمر.

– 1 معلقة صغيرة بابريكا مدخنة.

– 1 معلقة صغيرة كمون.

– 1 معلقة كبيرة معجون هريسا.

– 1 معلقة كبيرة معجون طماطم.

– 1 معلقة كبيرة سكر.

– 400 جرام طماطم مفرومة.

– ملح وفلفل.

– 5 بيضات.

– جبنة فيتا للتزيين.

– كزبرة للتزيين.

– بذور رمان للتزيين (اختياري).

مكونات البطاطس:

– 1 كيلو بطاطس متقشرة ومبشورة.

– 1 بصلة مبشورة.

– 2 بيضة مخفوقة.

– ¼ كوباية بقسماط ناعم.

– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

– 2 بصل اخضر مفروم ناعم.

– حفنة كزبرة مفرومة ناعم.

– 1 حبة فلفل اخضر حار مفرومة ناعم.

– حفنة شبت مفرومة ناعم.

– ملح حسب الذوق.

طريقة التحضير:

1- ابدأي بتحضير كرات اللحمة ، خرجي السجق من الغلاف بتاعه ، في طبق كبير ضيفي له البقسماط المطحون, البيض, البصل, الثوم, الشبت, الفلفل, الكمون, الشطة, قشر الليمون, والملح والفلفل ، اخلطي كل المكونات مع بعض لحد ما تمتزج كويس.

2- خدي معلقة من خليط السجق ، وحطي جواه ف النص مكعب جبنة فيتا ، وشكليها على شكل كورة ، وكرري نفس الخطوة مع باقي كمية السجق.

3- في طاسة ضد الالتصاق حطي شوية زيت وحمري كرات اللحمة من كل الجوانب لحد ما لونها يبقى بني ، وبعدين رصيهم في صينية مدهونة ودخليهم الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

4- اثناء ما كرات اللحمة في الفرن بتستوي ، حضري صلصة الشكشوكة في نفس الطاسة اللي حمرتي فيها كرات اللحمة ، ضيفي البصل, الثوم, الفلفل الاحمر على نار متوسطة.

5- بمجرد ما البصل وباقي المكونات تدبل ضيفي البابريكا, الكمون, الهريسة, معجون الطماطم ، وقلبيهم مع بعض لمدة دقيقتين ، بعدها ضيفي السكر والطماطم المفرومة ، وتبلي الخليط بالملح والفلفل ، وسيبيه على نار هادية ، وضيفي كرات اللحمة وسيبيها تستوي في الصلصة.

6- اثناء ما كرات اللحمة على النار ، حضري البطاطس قشريها وابشريها باستخدام الثقوب الكبيرة في المبشرة ، انقعي البطاطس المبشورة في ماية باردة لمدة دقيقتين ، وبعدين صفيها كويس.

7- افردي البطاطس المبشورة على شاشة او قطعة قماش نضيفة مع البصل المبشور ، ولفيها كويس بحيث انك تتخلصي من اكبر قدر من المية.

8- انقلي البصل والبطاطس المبشورة في طبق كبير وضيفي لهم البيض, البقسماط المطحون, البيكنج بودر, الملح والفلفل ، وضيفي الاعشاب المفرومة والفلفل الحار ، واخلطي كل المكونات مع بعض كويس.

9- حطي شوية زيت نباتي في طاسة يكفي بس لتغطية قاع الطاسة ، على نار متوسطة لعالية ، بمجرد ما الزيت يسخن ، ضيفي معلقة من خليط البطاطس واضغطي عليها بالراحة افرديها شوية ، ومش شرط تبقى دايرة شكلها متناسق.

10- بمجرد ما البطاطس يبقى لونها دهبي ومقرمشة من جنب اقلبيها على الجنب التاني لحد ما الجانبين يبقى لونهم دهبي ، طلعيها من الزيت وحطيها على مناديل مطبخ ، ورشي عليها ملح.

11- بمجرد ما صلصة الشكشوكة تبقى كثيفة ، اعملي 4 او 5 حفر في الصلصة ، واكسري فيها البيض ، ودخلي الطاسة كلها للفرن لمدة 10 دقايق لحد ما تستوي والبيض يتماسك ، بعدها طلعيها وزيني الوش بالجبنة الفيتا والاعشاب وبذور الرمان وتتقدم مع البطاطس.

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