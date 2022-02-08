طريقة المطاعم و المحلات في تخليل مخلل الجزر وسر قرمشتة و لونه المميز

يعد المخلل من أهم المقبلات التي لابد من تواجدها على سفرة الطعام دايمًا وهذا لأنه من أكثر المقبلات التي تساعد على فتح الشهية ويعطي طعم مميز للطعام، ولذلك هناك العديد من الأنواع من المخلل ومن أهم هذه الأنواع اللذيذة هو مخلل الجزر السريع، ولذلك نقوم دائما بشراءة من الخارج من المطاعم و المحلات لكى نقدمه بجانب الطعام، و لهذا سنقدم لكم طريقة تخليل مخلل الجزر السريع وسر قرمشتة و طعمه المميز ستحضرينه من المنزل بطعم الجاهز وأحلى.

مقادير مخلل الجزر

مخلل الجزر من أكثر المخللات المميزة جداً و المغذية الذي يتميز بطعمه المختلف و اللذيذ، كما أنه من المخللات التي يعشقها الجميع من الأطفال و الكبار ولهذا يطلبونه دائماً بجانب الطعام، ولهذا سنقدم لكم طريقة تحضيره بالخطوات و سنبدأ بالمكونات وهي:

نصف كيلو من الجزر المقطع شرائح رفيعة.

كوب وربع من الماء.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

فص من الثوم الصحيح (اختياري).

نصف ملعقة من الشطة.

ملعقة ونصف كبيرة من الملح.

طريقة تحضير مخلل الجزر

من أسهل أنواع المخللات التي يمكنك أن تقوم بتحضيرها في المنزل هو مخلل الجزر وهذا لأنه لا يحتاج سوي خطوات بسيطة جدًا، ولذلك سنقدم لكم طريقة المطاعم و المحلات لصناعة مخلل الجزر السريع من المنزل، خطوات التحضير هي: