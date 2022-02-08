بكوب واحد من السكر .. اعملي غزل البنات في البيت ولونيه بألوان مختلفة كما ترغبين

تسعى كثير من ربات المنازل إلى عمل غزل البنات في البيت وذلك لطعمه اللذيذ والشهي والذي يحبه الجميع من البنات والأولاد وعندما نذهب إلى النوادي والملاهي نقوم بشرائه فان الأطفال يحبونه كثير لذلك قامت ربات المنازل بالبحث عن طريقة عمله لذلك سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال هذا المقال.

غزل البنات في البيت

يتميز غزل البنات بطعمه وألوانه المبهجة فيعشقونه الأطفال وخاصة البنات ويمكن أن نقوم بعمله في المنزل بشكل دائم والحد من شرائه من الخارج لذلك سوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط التالية:

كوب سكر.

ملعقة لون من ألوان الطعام.

وملعقة نكهة طعام.

طريقة تحضير غزل البنات

يحضر غزل البنات بطريقة سهلة جدا لا تأخذ وقت أو مجهود من ربات المنازل من خلال المكونات السابقة سوف نتعرف على خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء كبير نضع به السكر والنكهة والطعم.

نقلب بواسطة ملعقة جيدا على النار.

لاحظ بعد ذلك خروج حلوى كالقطن من السكر.

نحضر عود خشبي ونقوم بلف حلوى القطن عليه.

يفضل استخدام اللون الوردي والأبيض لحلوى القطن لكي تكون مثل المحلات.

طريقة عمل الفشار

بعد أن تعرفنا على طريقة عمل غزل البنات في البيت سوف نتعرف على طريقة عمل الفشار حيث دائما يتم بيع حلوى غزل البنات مع الفشار للأطفال لذلك على ربات المنازل أن تقوم بعملهم سويا في البيت وذلك لكي تسعد أطفالها وسوف نوضح طريقة تحضير الفشار الشهي في المنزل من خلال النقاط التالية: