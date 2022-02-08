أسرار خفية في إعداد بسكويت العشر دقايق في المنزل تجعله هش وخفيف بكوب ونصف دقيق فقط

بسكويت العشر دقايق هو واحد من أفضل المخبوزات التي يمكنك تناولها خاصة في فصل الشتاء، كما يمكنك تحضيره بكل سهولة ويسر وبأقل التكاليف وهو من أفضل المخبوزات التي تناسب الكبار والصغار.

أسرار خفية في إعداد بسكويت العشر دقايق

إليك فيما يلي أسهل وأنجح طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق بالخطوات:

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت أو السمن.

كوب من السكر الأبيض.

واحد بيضة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة التحضير:

أولا، عليك أن تقوم بإحضار وعاء كبير وقم بإضافة كل من البيض والسكر والفانيليا والزيت.

ثانياً، عليك أن تقوم بخفق هذه المكونات جيده باستخدام المضرب الكهربائي لمدة لا تقل عن دقيقتين حتى يذوب السكر وتمتزج المكونات ببعضها البعض جيدا ويصبح لديك مزيج سائل.

ثالثاً، قم بإضافة الدقيق والبيكنج باودر إلى المزيج ونبدأ بالتقليب المستمر حتى تحصل على عجين طري ومتماسك، قم بتسخين الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

واخيراً قم بتشكيل عجينة بسكويت العشر دقائق، ضع البسكوت في صينية مغطاة بورق الزبدة، ثم قم بوضع الصينية داخل الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريبا حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون.

طريقة تشكيل عجينة البسكوت

يمكنك أن تستخدم إحدى الطرق الآتية لتشكيل عجينة بسكوت العشر دقايق:

الطريقة الأولى: للحصول على بسكويت دائري اللون، قم بفرد قطعه من العجين ثم قم باستخدام كوب كوب مستدير وقم بتقطيع العجين باستخدامه.

الطريقة الثانية: للحصول على بسكويت دائري مموج، قم باستخدام غطاء زجاجة واضغط بحافة الغطاء علي أطراف العجين.

ملاحظات لنجاح بسكوت العشر دقائق

إليك مجموعة من الملاحظات التي عليك اتباعها لنجاح بسكوت العشر دقايق: