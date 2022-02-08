طريقة عمل اللحم بالسمسم بجميع الطرق الجديدة الصحية 100%

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عمر شويل - جدة طريقة عمل اللحم بالسمسم واحدة من الأكلات سهلة الإعداد والتحضير والتي يحبها الكثيرون نظراً لكونها من الأطعمة المفيدة للجسم، لذا نكتشف سويا أسرار عمل اللحم بالسمسم بطرق جديدة ومبتكرة لها مذاق رائع جدا، كما نوضح إليكم كيفية تجهيز المقادير والمتطلبات الخاصة بعمل اللحم بالسمسم.

شرائح اللحم بالسمسم واحدة من الأطباق الرئيسية عند البعض وتعد هذه الوجبة من الأكلات الصينية التي تزايد انتشارها خلال الفترة الحالية في الوطن العربي، تتمتع هذه الوجبة بمذاق مختلف قد يعجب الكثير من الأشخاص، حيث أن هناك طرق جديدة لعمل اللحمة بالسمسم ومعظم هذه الطرق الجديدة تم اضافة المطبخ العربي عليها.

طريقة عمل اللحم بالسمسم

1. المقادير:



معلقتين سمسم.

ربع كوب زيت نباتي.

عود بصل اخضر مفروم.

اربع معالق سكر.

نصف كيلو لحم استيك شرائح.

اربع معالق صوص صويا.

فصين ثوم.

طريقة التحضير

أولا يتوجب خلط صوص الصويا مع الزيت والثوم والبصل والسكر في قدر. نضيف اللحم الاستيك للقدر ويتم تغطيتة ونتركه في الثلاجة يوم. يتم وضع اللحم في مقلي على نار متوسطة مع التقليب لمدة عشر دقائق حتى تتحمر، وإليك رابط طريقة عمل الكشري المصري. نقوم بإضافة السمسم مع التقليب. ثم نطفئ النار وتقدم ساخنة في طبق علي صينية التقديم ومعها الأرز الأبيض المعد، واليك رابط عمل الباشميل.

طريقة عمل لحم مقرمش مع السمسم

المقادير والمكونات

ربع كوب عصير ليمون.

فصين ثوم مفروم.

نصف معلقة زنجبيل.

عود بصل اخضر.

معلقة سمسم.

زيت سمسم.

اربع معالق نشا.

نصف كيلو ستيك.

كوب زيت طعام.

اربع معالق الصويا صوص.

خل الأرز.

طريق العمل والتحضير

نقوم بوضع الزيت في وعاء على النار المتوسطة وتسحينه. نضيف الستيك مع النشا ونضعها بالزيت ونقلبها حتى يتم التحمير، ونحضر علية ورق المطبخ ونقلبهم فيه، واليكم رابط طريقة عمل المكرونة الحمراء. ونضيف وعاء على النار ونضع الصويا صوص وعصير الليمون و السكر و الخل و الثوم والزنجبيل وزيت السمسم ونقلبه لمدة ثلاث دقائق حتى يتماسك ويكون سميك الخليط، واليكم رابط طريقة عمل البان كيك. ثم نضيف السيتك في المقلة للخليط مع التقليب. نصب الخليط باللحم الأستيك في طبق التقديم ونرش السمسم على الوش والبصل الأخضر ويقدم في صينية التقديم، ونذكركم برابط طريقة عمل البيتزا.

طريقة عمل لحم حار بالسمسم الشيف الشربيني

1. المقادير والمكونات



معلقة فلفل اسود.

رشة ملح.

ربع كوب زيت نباتي.

كوب دقيق.

معلقتين سمسم.

صوص حلو وحار.

قرن فلفل حار.

جزرية.

زنجبيل.

ثلاث قرون فلفل ملون قرن اصفر، احمر، اخضر.

فصين ثوم.

عود بصل اخضر.

كيلو لحم بقرى أو جاموس.

بصلة واحدة.

طريق العمل والتحضير

نقوم بتقطيع اللحم إلى شرائح وغسيلها وتجفيفها من الماء، ثم نفرم الثوم ونتبل اللحم بالثوم المفروم ثم نضيف صويا صوص ودقيق وسمسم. نضع قطع اللحم بالسمسم على النار في الزيت بالوعاء وننزل اللحم ونضيف البصل الشرائح ثم نضيف الفلفل الشرائح، واليكم رابط طريقة عمل الكبدة المشوية. ونضع الجزر قطع شرائح مع التقليب ثم نضيف صويا صوص و صوص حار وحلو وملح وفلفل. أخيرا نعيد اللحم المحمر ثم نضيف الفلفل الحار ثم يتم تقديمها علي صينية التقديم، واليكم رابط طريقة عمل البطاطس بالباشميل.

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