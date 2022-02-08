وصفة سحرية.. خلطه كريم دوف للتبييض وقولي وداعاً لكريمات التفتيح باهظة الثمن لبشرة وجسم أفتح 4 درجات

خلطه كريم دوف للتبييض، كريم دوف من أشهر المنتجات التجميلية التي يستخدمها الكثير من النساء حتى تحصل على بشرة جميلة وناعمة وخالية من أي بقع كما يعمل على نعومة الوجه، وقد قدمت شركة دوف الكثير من المنتجات الأخرى مثل البلسم والشامبو وكل منتجات هذه الشركة منتجات جميلة جدا وحازت على إقبال من الكثير من الأشخاص.

خلطه كريم دوف للتبييض

ويتم استخدام كريم دوف مع الكثير من الوصفات للقضاء على مشكلات اسمرار البشرة خاصة في فصل الصيف، وكيفية استخدام كريم دوف مع الكركم و مع ماء الورد ومع النشا لتبيض الجسم كله والأماكن الحساسة أيضاً.

خلطة كريم دوف والنشا

سوف نحتاج هذه الوصفة صابونة دوف بيضاء ونشا وجلسرين طبي وحليب مغلي.

يجب أن نبشر صابونة دوف بصورة جيدة وبعد ذلك نخلط الصابون مع الحليب المغلي لمدة ربع ساعة إلى أن تذوب الصابون بصورة تامة.

وبعد ذلك نضع ثلاث قطع من الجبن و ملعقتين من النشا وماء الورد ثم نخلط هذه المكونات بصورة جيدة في الخلاط الكهربائي.

وبعد ذلك نضع الكريم في النار إلى أن يتجانس الخليط ونستخدمه بصورة مستمرة على البشرة للتخلص من الاسمرار.

خلطة صابون دوف مع الكركم

سوف نحتاج صابون دوف أو كريم دوف مع صابونة البابايا وصابون الغار و كركم و ملح خشن وجلسرين ونشا وماء ورد.

سوف نبشر كل أنواع الصابون التي ذكرناها في وعاء ونضع عليه الكركم وماء الورد والجلسرين والملح. ويتم تسخين هذا الوعاء على النار.

ويجب أن نحرك الخليط جيداً. إلى أن تذوب كل المكونات في ماء الورد. إلى أن تصبح هذه المكونات عجينة متماسكة.

وبعد ذلك نضع الخليط في الثلاجة. إلى أن يبرد وسوف يصبح جاهز للاستخدام.

ويتم استخدام مقدار صغير من هذه الخلطة. ويتم فرك الجسم والوجه والرقبة و كل مناطق في الجسم بصورة جيدة. لمدة ثلاث دقائق فقط وبعد ذلك يتم غسل الجسم وتجفيفه. ثم وضع كريم مرطب جيد.

وفي خاتمة هذا المقال نكون قد تعرفنا على فوائد صابون دوف. وتعرفنا أيضاً على خلطه كريم دوف للتبييض لتفتيح البشرة والجسم. والرقبة والمناطق الحساسة.