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عمر شويل - جدة أقوى خلطة من منزلك لتطويل الشعر وزيادة سمكه طبيعياً بدون أضرار، إليكي سيدتي كيفية تكثيف وتطويل الشعر في أسبوع واحد مع ضمان الحصول على نتيجة مُرضية جداً بدون تكاليف أو آثار جانبية. في البداية سنعتمد على بعض العناصر الطبيعية لتحضير هذه الوصفة، من ضمنها الأرز وزيت الخروع فكل منهما يعالج تساقط الشعر ويُسرع من معدل نموه ويزيد من قوته، البصل الذي يكثف الشعر ويحفز بصيلات الشعر على النمو بسرعة وينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، القرنفل والقهوة اللذان يعملان على معالجة الصلع ومحاربة الشيب المبكر وتقليل التساقط.

أقوى خلطة لتطويل الشعر وزيادة سمكه

تتكون وصفتنا اليوم لإطالة الشعر وتكثيفه من مكونات طبيعية عادية نستخدمها جميعاً في مطبخنا وهي:

2 ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

كوب ماء.

حبة بصل حمراء.

ملعقة كبيرة من القرنفل + ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

الخطوة الأولى نضع مقدار الأرز في جرة زجاجية ثم نضف إليه الماء وبعد ذلك نغلق الجرة ونترك الأرز ينقع طوال الليل، بعد نقع الأرز ليلة كاملة نحصل على ماء الأرز المخمر ونتركه جانباً حتى نحضر الخطوة الثانية، نأخذ البصلة ونقشرها لنزيل القشرة الخارجية ثم نقطعها إلى قطع صغيرة وبعد ذلك نضع قطع البصل في وعاء معدني، ثم نضف ماء الأرز المخمر والقرنفل مع إضافة الزعتر والقهوة سريعة الذوبان.

تكثيف الشعر وملء الفراغات

نحرك المكونات قليلاً وبعد ذلك نضع الوعاء على الموقد لمدة 10 دقائق ونتركها حتى تغلي جيداً. اتركي المكونات المغلية حتى تبرد تماماً ثم قومي بعملية ترشيح أو فلترة للمغلى باستعمال مصفاة؛ لإزالة أي نوع من الشوائب الصلبة، وبعد ذلك نضف زيت الخروع إلى المحلول الناتج، ثم نمزج جيداً وبعدها نحتفظ بهذا المحلول في برطمان زجاجي محكم الغلق ويفضل وضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

قبل إستخدام المحلول سوف تحتاجين إلى تسخينه قليلاً في حمام مائي حتى يوضع على شعرك في درجة حرارة دافئة. ولتطبيق الوصفة ضعي المحلول في زجاجة رذاذ، ثم رش شعرك بهذا المحلول من فروة الرأس إلى أطراف الشعر ثم دلكي فروة رأسك جيداً لمدة دقيقتين، وبعد ذلك غطي شعرك بقبعة استحمام أو غلاف بلاستيكي واتركيه على شعرك لمدة ساعة ثم اغسليه، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وستحصل على نتيجة جيدة من حيث الطول والكثافة تلاحظينها من الأسبوع الأول