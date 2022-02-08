طريقة عمل كيكة شوكولاته وكيكة البرتقال بدون بيض في المنزل بمكونات بسيطة جربيها دلوقتي

طريقة عمل كيكة شوكولاته بدون بيض في المنزل، يحب الكثير من الأشخاص تناول جميع أنواع الكيك خاصة الكيك بالشوكولاته الذي يحب تناوله الكبار والصغار وخاصة للأطفال، لهذا يمكنك عمل كيكة شوكولاته بدون بيض في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة بجانب أنها تتميز بمذاق شهي ولذيذ، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني على أهم المكونات والخطوات المطلوبة لتجهيز كيكة الشوكولاته بدون إضافة بيض بطريقة شهية.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بدون بيض

المكونات

أربع أكواب ونصف من الدقيق

كوب من الكاكاو

ثلاث أكواب من الماء

كوب من الزيت النباتي

ثلاث أكواب من السكر

ثلاث ملاعق بكينج بودر

نصف ملعقة من الملح

ثلاث ملاعق من الفانيليا

طريقة تحضير كيكة الشوكولاته بدون بيض

أولا نبدأ بتسخين الفرن قبل تجهيز كيكة بالشوكولاته ب 15 دقيقة على الأقل. بعد ذلك يتم تجهيز الصينية الخاصة بالكيك ويتم إضافة القليل من الزيت في كل الحوانب وتترك جانبا لحين الاستخدام. بعد ذلك يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع فيه الكاكاو والدقيق ونضع الملح والبيكنج صودا ثم نضيف السكر وتقلب المكونات مع بعضها ثم نبدأ بإضافة الزيت والماء وتخلط المكونات تدريجيا مع بعضها. في الخطوة التالية نقوم بوضع الماء والزيت مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم يتم وضع هذا الخليط في صينية الكيك ويتم وضعها في الفرن على نار متوسطة حتى ينضج الكيك لمدة ساعة أو أقل. بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وبعد أن تبرد لمدة 30 دقيقة يتم تقطيع الكيك يوضع في أطباق التقديم وتناوله.

طريقة عمل كيكة البرتقال السريعه بدون بيض

المكونات

كوب دقيق

نصف ملعقة بيكنج صودا والبيكنج باودر

نصف ملعقة الملح صغيرة

كوب متوسط من عصير البرتقال

كوب سكر

كوب زيت نباتي

ملعقة فانيليا

نصف ملعقة قشر برتقال

طريقة تحضير كيك البرتقال بدون بيض