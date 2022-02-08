كيفية تحضير عجينة البريوش الطري والهش في المنزل

تعتبر عجينة البريوش من أهم المخبوزات التي تتميز بطعم رائع ولذيذ ويحبها الكبار والصغار ويمكن تناولها في الفطور والعشاء بجانب كوب الشاي أو كوب اللبن ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في البيت بدون أي جهد وتحتوي على قيم غذائية عالية مفيدة للصحة والجسم لأنها هشة وخفيفة ويعتبر من المخبوزات الفرنسية ويمكن تحضيره حلو أو مالح ويمكن حشوه بأكثر من حشوة مختلفة حسب الرغبة، ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير عجينة البريوش، تابعوا معنا قراءة هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير عجينة البريوش عبر موقعنا الرائع ثقفني.

مكونات عمل عجينة البريوش في المنزل

500 جرام من الطحين

40 جرام من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

250 مللي من اللبن

ملعقة كبيرة من الخميرة

ثلاثة من البيض في درجة حرارة الغرفة

90 جرام من الزبدة السايحة

طريقة تحضير عجينة البريوش في المنزل

نحضر العجانة ونضع بها الدقيق والسكر والخميرة والبيض ونقوم بتشغيل العجانة حتى يختلطوا جيدا ثم نضع الزبدة والملح واللبن بالتدريج ونقوم بالعجن لمدة خمس عشرة دقيقة حتى تتجانس المكونات.

ثم نخرج العجينة من العجانة ونضعها في وعاء ونغطيها بكيس من بلاستيك ونتركها ليتضاعف حجمها وتختمر.

نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة أو نشكلها على شكل ضفائر ونقوم برصها في صينية ونتركها تختمر مرة أخرى حتى يتضاعف حجمها.

نقوم بدهن وجه عجينة البريوش بالبيض المخفوق مع قليل من اللبن والسكر.

ثم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة من عشرين إلى خمس وعشرين دقيقة، ويتم تقديمه بعد ذلك بجانب الحليب وبالهنا والشفا.

نصائح تحضير عجينة البريوش