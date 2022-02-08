حلى سميد فطائر لذيذة بالسميد حلويات بمذاق مميز سهل تحضير

فطائر سميد حلويات بالسميد الناعم حلى بمذاق مميز سهل تحضير، حلويات السميد من أشهى وأنجح أنواع الحلويات المنتشرة في كل دول العالم خاصة الدول العربية والخليجية وتمتاز بسهولة تحضيرها وتحضر في المغرب بأكثر من وصفة لذيذة جدا، تحضر أحيانا بدقيق سميد أو عن طريق الدقيق العادي ولكن الطعم اللذيذ وتكون خفيفة مع مذاق مميز يستخدم دقيق سميد، اخترنا لكم وصفة فطائر سميد شهية بالشكل والمذاق الرائع، وأما عن مكونات فطيرة سميد متوفرة لديك تحضر في وقت قصير وتحشو بأي نوع حشوات تفضليه وتقدم ساخنة ولذيذة فطائر سميد لا تقاوم.

فطائر سميد بيني السميد الهش وصفة جديدة

أحضر عدد 2 كوب من دقيق السميد الناعم. كوب ونصف الكوب من الماء. ملعقة كبيرة من السكر. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الخميرة. بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ. عدد 6 ملاعق كبيرة من دقيق. ملعقة كبيرة من زيت النباتي.

تحضير فطائر سميد ناعم حلويات سريعة ناعمة

نجهز مكونات فطائر دقيق السميد السابقة ثم في وعاء الخلاط يضاف أولا دقيق سميد مع خميرة فورية وسكر والماء وتخفق في وعاء الخلاط لعدة دقائق حتى تمتزج كل مكونات معا.

ثم في وعاء انزلي بالمزيج بعد خفقه ويضاف عليها البيضة مع بيكنج بودر المنخول ورشة الملح وتخلط مكونات معا بملعقة خشبية حتى تمتزج مكونات مع بعضها.

ثم ينخل الدقيق على خليط مزيج بالتدريج مع الخلط مستمر حتى يتم عجن مكونات حتى تكون معنا عجينة طرية وتكون لاصقة باليد قليلا.

ثم تغطى العجينة وتترك حتى تختمر بمكان دافئ ومدة تخمير حوالي نصف ساعة ستلاحظ تضاعف حجم العجينة

تدهن اليد بالزيت وتنزع العجينة من الوعاء وتشكل العجينة على شكل كرات بحجم متساوي وتترك حتى تختمر كرات ويتضاعف حجمها لمدة نصف ساعة.

ثم يسخن زيت غزير في مقلاه عميقة وعندما يسخن الزيت توضع أقراص عجينة دقيق سميد وتقلب على جانبين حتى تأخذ لون ذهبي من جوانب.

تخرج فطائر السميد من زيت وتوضع في مصفاه حتى يصفى الزيت منها، وتوضع في طبق تقديم وتكون جاهزة للحشو.

يمكن حشو فطائر سميد بالقشطة أو شوكولاته نوتيلا مذابة أو بكريمة الكاسترد. .

حلى سميد حلويات كرات لذيذة الشكل والطعم

حلى سميد في الأصل هو حلى من المطبخ الهندي يقدم بارد من دون استخدام فرن ويقطع ويقدم على شكل كرات، ويمكن أن يزين بالكثير من الطرق ولكن يفضل تناوله بالعسل فيزيد من طعم كرات ويجعله مذاقه لذيذ.

كرات سميد حلى سهل