تعرفي على طريقة عمل الحواوشي للشيف شربيني في البيت بالطعم الأصلي

عندما نتحدث عن الحواوشي يجب أن نعلم أننا أمام واحدة من الأكلات التي تمثل جزءاً من التراث المصري فهي واحدة من الأكلات الشعبية التي تنتشر في دولة مصر بشكل كبير ويحرص غالبية الأشخاص على تناولها في المطاعم أو البيت نظراً لمذاقها الرائع والشهي، وهي من الأكلات سريعة التحضير كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات فكل ما تتطلبه هو رغيف من الخبز مع القليل من اللحم المعصج جيداً والمتبل ويصبح لديكم واحداً من أشهى الوجبات التي يمكن تناولها، إلا أنه هناك بعض الأسرار والتكات التي تميز وصفته وتجعله يخرج مثل الذي يقدم في المطاعم ومحلات الطعام، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل الحواوشي للشيف شربيني في البيت، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها لكم يومياً.

مكونات طريقة عمل الحواوشي في البيت

تمثل التتبيلة التي يُعد منها الحواوشي أحد أهم أسرار نجاح الوصفة حيث تحتاج التتبيلة إلى بعض التكات حتى يكتسب رغيف الحواوشي نكهته المميزة، وتتميز مكونات الحواوشي ببساطتها وإمكانية تواجدها في جميع البيوت وهي كالتالي.

سبعة أرغفة من العيش البلدي.

خمسة قرون مفرومة من الفلفل الأخضر والرومي

كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من الصلصة.

بهارات مشكلة.

أربعة بصلات مفرومة.

زيت نباتي.

خطوات اعداد الحواوشي في البيت

يمكنك الأن إعداد ألذ رغيف حواوشي في البيت وتضمنين جودته وتحضيره بشكل صحي وذلك من خلال الخطوات التالية.