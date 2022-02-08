نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عنصر غدائي موجود في كل بيت سنفتح بشرتك ونوحد لونها في نصف ساعة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث المرأة باستمرار عن وصفات لتفتيح بشرتها وإزالة الطبقات الدهنية التي تسد المسام، وتجعل البشرة مجهدة وغامقة، لذلك ننصحك بتجريب المواد الطبيعية، دون الحاجة إلي اللجوء الكريمات والماسكات المصنعة بأسعار باهظة، أو الذهاب لمراكز التجميل وعمل تنظيف للبشرة لإزالة الخلايا الميتة، اليوم سنقدم للسيدات مكون واحد أساسي له تأثير قوي علي البشرة، ويمنحها النضارة والإشراق ويوحد لون البشرة ويزيل الرواسب والخلايا الميتة، وهذا العنصر الغذائي الهام هو النشا.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

حيث يظن الجميع أن استعمالات النشا تقتصر علي كونه عنصر غذائي يدخل في عمل الطعام والحلويات، ولكن اليوم سنتعلم ماسكات من النشا سنحرص علي المداومة علي عملها باستمرار .

ماسك تفتيح البشرة من النشا والبطاطس

هو ماسك طبيعي يتكون من مكونات متوفرة في كل بيت، ولا يحتاج في طريقة إعدادها لمجهود ولا تكلفة، ولكن لكي يعطي نتيجة أفضل يستحسن عمله في الأسبوع ٤ مرات.

مكوناته

حبة بطاطس معلقة صغيرة نشا معلقة لبن بودرة صغيرة عصير ليمون للبشرة الدهنية حوالي ربع معلقة صغيرة

طريقة الإعداد

نخلط جميع المكونات مع بعضها ثم نضعها كقناع للوجه لمدة ٢٠ دقيقة علي الأقل، ثم نقوم بشطف الوجه بماء فاتر، نمرر علي بشرتنا قطنه عليها ماء الورد حتى تغلق المسام، إما إذا كانت المرأة من أصحاب البشرة الدهنية نضع نقطتين من عصير الليمون.

قناع النشا والزبادي

يحتوي هذا الماسك أيضا علي مكونات طبيعية واقتصادية، كما يتميز بسرعة تحضيره بدون تعب يذكر ويعطي نتيجة ممتازة مع أصحاب البشرة الدهنية، لما يحتوي عليه في مكوناته من عصير ليمون، ولكي نضمن نتيجة جيدة يستحسن استخدمه ٣ مرات أسبوعياً.

مكونات

معلقة نشا كبيرة

معلقتين كبار زبادي

نصف كوب عصير ليمون

طريقة تحضير الماسك

نضيف الزبادي علي معلقة النشا وعصير الليمون الذي يتميز بفوائد العظيمة للبشرة، ويتم دمجهم جيداً ووضعهم علي الوجه لمدة نصف ساعة، ثم غسلهم بماء دافئ.

قدمنا اليوم لست البيت وصفتين طبيعتين من المنزل بمكونات موجودة وغير مكلفة، تمنحنا بشرة نقية وناصعة وأكثر نضارة كما تزيل الرواسب والخلايا الميتة التي تجعل البشرة غامقة، فسنعالج بشرتنا دون الذهاب إلي دكتور او استعمال كريمات ومستحضرات تجميل غالية جداً من الممكن الأضرار بالبشرة أكثر من نفعها، ولكن المواد الطبيعية استحالة أن تسبب ضرر للبشرة، ولذلك ننصح كل النساء باستخدام عناصر طبيعية مثل النشا.

١خديجة عبدالله محمد

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