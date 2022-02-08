نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة.. لوشن التبييض الصاروخي لبشرة أفتح وأنعم ستندمي لأنك لم تعرفيها من زمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة لوشن التبييض الصاروخي هو الحل الأمثل لبشرتك عزيزتي حواء فهل تحلمين ببشرة ناصعة البياض، إذا كانت إجابتك نعم فعليك متابعة السطور التالية التي سنعرض عليك فيها أفضل لوشن لتجعلي بشرتك بيضاء دون عناء، وتخلصي من التصبغات الموجودة بوجهك، واجعلي جسمك يتخلص من البقع الداكنة به بمكونات طبيعية متوفرة لديك.

لوشن التبييض الصاروخي

قومي بعمل لوشن لتجعلي بشرتك ناعمة وبيضاء كما تحبين، وذلك من خلال عدة وصفات سنشير إليك على أفضلها.

لوشن النيلة الزرقاء لتبييض الجسم

تعتبر النيلة الزرقاء من المواد التي تعمل على تفتيح المناطق الداكنة كما تجعل الجسم ذو لمعة جذابة، وذلك من خلال الوصفة التالية:

المكونات:

ملعقة ونصف من النيلة الزرقاء.

نصف كوب من الزبادي البلدي.

ونصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة من دقيق الشوفان.

طريقة التحضير:

في علبة بلاستيكية ضعي النيلة الزرقاء.

بعد ذلك أضيفي إليها نشا الذرة، وقلبي جيداً.

ثم قومي بوضع دقيق الشوفان، وامزجي المكونات جيداً.

بعد ذلك قومي بعجن اللوشن باستخدام الزبادي لتحصلي على عجينة لينة.

ثم افردي اللوشن على المكان المراد تفتيحه.

بعد ذلك اتركي اللوشن حتى تجديه جافاً تماماً، ثم قومي بفركه جيداً حتى تزيليه من على جسمك.

ثم اغسلي جسمك بماء فاتر.

بعد ذلك يمكنك استخدام اللوشن ثلاث مرات في الأسبوع.

لوشن لتفتيح الجسم بصابونة دوف

كثيراً منا يستخدم صابونة دوف لتبييض البشرة، ولكن يمكنك استخدامها من خلال عمل لوشن لتبييض البشرة والجسم بأكمله في أسرع وقت من خلال الوصفة التالية:

المكونات:

لعمل كمية كبيرة تكفي الجسم من اللوشن أحضري عدد 2 صابونة دوف.

عشرة ملاعق كبيرة مملوءة بماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

طريقة تحضير اللوشن:

أولا قومي بوضع الصابونة دوف في طبق من المعدن لتذوب تماماً.

بعد ذلك ضعي ماء الورد عليها بعد تمام الذوبان.

ثم ضيفي إليها نشا الذرة، وقلبيهم جيداً.

بعد ذلك افردي لوشن دوف على جسمك.

ثم اتركيه نصف ساعة، ثم استخدمي الليفة، وافركي بها جسمك جيداً.

بعد ذلك كرري الاستخدام مع كل مرة استحمام.

في نهاية المقال وحديثنا عن لوشن التبييض الصاروخي والذي يمكنك تحضيره بعدة طرق منها لوشن صابونة دوف، لوشن النيلة الزرقاء الجبار ذو النتائج الفعالة والسريعة، قومي بتجهيزها لتجعلي جسمك براق، واحصلي على اللون الأبيض الذي تفضليه.