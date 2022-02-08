طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

الطحينة البيضاء يفضلها الكبار والصغار لما تتمتع به من طعم رائع، ويمكننا استخدام الطحينة في العديد من الأطباق المميزة من بينها المأكولات التي تكون مشوية كالأسماك والفراخ المشوية والمحمرة والسلطات بأنواعها، وهي من الإضافات المميزة التي توضع بجانب العديد من أنواع الأطعمة المختلفة، حيث تعطي الطحينة البيضاء عند وضعها بجانب الأطباق الأساسية طعمًا مختلفًا ومميزًا، لاحتوائها على العديد من المكونات والنكهات تجذب جميع الأشخاص وتعطي الطعام نكهة غنية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، كما يمكن تحضيره الطحينة في المنزل بأكثر من طريقة مختلفة، وسوف نتعلم حول أفضل الطرق الخاصة بصنع الطحينة البيضاء لجعلها في المنزل بخطوات بسيطة للغاية، وكل ما هو مطلوب اتباع الخطوات التي سنمليها عليك في هذا المقال تابعونا لمعرفة المزيد.

طريقة عمل الطحينة البيضاء

بحث العديد من محبين أنواع السلطات عن طريقة سهلة تساعدهم على صنع الطحينة البيضاء باستخدام بعض المكونات السهلة وموجودة في المطبخ العربي وغير مكلفة أيضا، ولذا عملنا على البحث عن المكونات الأساسية التي نصح بها أكبر الطباخين المتخصصين في المطابخ العربية، ونقدم إليكم المكونات التي لابد من احضارها، وهي:

كوب واحد فقط من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة دقيق قمح.

القليل من الملح حسب الحاجة.

نصف كوب زيت ذرة.

طريقة تحضير السمسم الأبيض الجاهز بالطحينة في المنزل

يمكنك سيدتي صنع الطحينة البيضاء باستخدام المكونات السابقة في المنزل بخطوات سهلة التحضير، ولكن ننصحك بضرورة اتباع الخطوات بدقة ختي تحصلي على نتيجة جيدة ومذاق أصلي للطحينة، وهي: