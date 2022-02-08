زي المحلات.. سر تماسك الطعمية أحلي من جاد والتابعي مقرمشة وذهبية بالخلطة السرية

سر تماسك الطعمية، تعتبر الطعمية من الأطعمة الشعبية المحببة والمفضلة للشعب المصري الكبار والصغار، وتعد وجبة أساسية أثناء تناول الإفطار وخاصتاً في يوم الإجازة وهو يوم الجمعة، لذلك تبحث الكثير من النساء عن طريقة سر تماسك الطعمية، لذلك سوف نقوم بشرح كافة التفاصيل حتى تحصلي على طعمية متماسكة لا تتفتت في الزيت.

سر تماسك الطعمية

تبحث العديد من ربات البيوت عن سر طعمية المحلات الهشة والمتماسكة ولا تتفتت في الزيت، سنقدم لك مجموعة من النصائح و الاسرار لمساعدتك في الحصول على طعمية هشة و لذيذة مثل المطاعم.

اسرار نجاح طعمية المطاعم

لعمل طعمية متماسكة ورقيقة ولذيذة، يُنصح بإضافة الخبز المنقوع بالماء والمصافي إلى الفلافل وخفقه بها، إلى من اسرار عجينة الطعمية لجعلها هشة للغاية.

يتم نقع الفول المدشوش لمدة من أربع الى خمس ساعات فقط، حتى يسهل خفقة في الكبة او الخلاط ويعطى القوام المضبوط.

للحصول على طعم مقرمش من الخارج ومنبسط من الداخل، اخفقي العجينة بالخلاط الكهربائي أو الكبة لمدة 3 إلى 5 دقائق.

لا تقومي بتنعيم عجينة الطعمية واجعلي العجين خشن نسبيا حتى تحصلي على المقرمشة اللذيذة.

بعد خفق العجين قومي بإضافة الملح اليه، وقومي برب وتقليب العجين جدا حتى يصبح متماسك اثناء القلى، والملح يمنع اسمرار عجينة الطعمية.

أخطاء في طريقة عمل الطعمية المصرية مثل المطاعم

من الأخطاء الشائعة خفق عجينة الفلافل كثيرًا في الخلاط حتى نحصل على قوام ناعم جدًا، ومن الأصح ترك العجين خشنًا قليلًا.

وذلك لأن العجين الناعم يكون ما سمامه ضعيفة فيتسرب الزيت الساخن إليها بسهولة ويفتت الطعمية في الزيت.

أما بالنسبة لعجينة الطعمية الخشنة. فإن مسامها تسمح للزيت الساخن بالتسرب إلى الداخل وتنضج جيدًا. دون ان تفتت العجين. علاوة على ذلك تصبح هشة وناضجة من الداخل.

تصبح هشة وناضجة من الداخل. اضيفي كمية مناسبة من الكربوناتو و البيكنج باودر. لتحصلي على المقرمشة المطلوبة.

يجب قلى الطعمية في زيت ساخن جداً. مع خفض الحرارة قليلًا بعد وضع الطعمية فيه. حتى تنضج تمامًا من الداخل. وتحتفظ بالمقرمشة من الخارج.

في الختام سر تماسك الطعمية تبحث عليها الكثير من ربات البيوت والسيدات والفتيات وكل محبي عمل الطعمية في المنزل. ولكن يجب الالتزام ببعض إرشادات ونصائح لنجاح الطعمية. لذلك قدمنا لكم في هذا الموضوع كل ما يخص نجاح الطعمية.