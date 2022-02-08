سر الكنتكة.. طريقة عمل دجاج كنتاكي الوصفة الأصلية السرية خطوة بخطوة واحصلي على بروستد مقرمش مثل kfc

طريقة عمل دجاج كنتاكي الوصفة الأصلية السرية، من أكثر الطرق التي يسأل عنها الجميع وأيضاً يقوموا بطلبها، بالإضافة إلى أن تلك الوصفة من أسهل الوصفات التي تقوم بتجهيزها في المنزل، وتذكر أن الفراخ يحتوي على 235 سعر حراري.

طريقة عمل دجاج كنتاكي الوصفة الأصلية السرية

مكونات تتبيلة الفراخ

كوب لبن رائب.

2 معلقة خل أبيض كبيرة.

ملعقة ثوم بودر صغيرة.

وملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

وملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة كاري.

نصف ملعقة فلفل أسود.

نصف معلقة شطة صغيرة

مكونات البهارات المخصصة للدجاج

ملعقة صغيرة كمون.

وملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة كركم.

وملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة كاري.

نصف ملعقة قرنفل صغيرة مطحونة.

ونصف ملعقة قرفة صغيرة

نصف ملعقة فلفل أبيض صغيرة.

نصف ملعقة بابريكا كبيرة.

طريقة دجاج كنتاكي المقرمش

كوبان دقيق.

ربع كوب نشا.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

ومعلقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

معلقة صغيرة من البصل والثوم بودر

ومعلقة كبيرة بهارات دجاج.

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وضع التتبيلة كاملة في إناء، بمعني قومي بوضع كل مكون يكون جاف كالثوم، فلفل أسود، بابريكا، ملح، بهارات دجاج، زعتر مع التقليب المستمر.

يضاف الحليب والخل إلى المكونات التي ذكرت سابقاً، مع التقليب.

قومي بتقطيع الفراخ، وبعد ذلك قومي بفتح فتحة صغيرة في الدجاج، وذلك لتشرب التتبيلة كاملة.

وضع الدجاج في التتبيلة يوم كامل.

ضيفي الدقيق مع النشا ثم بهارات دجاج ثم البيكنج بودر ثم الملح مع الفلفل الأسود والبصل والثوم بودر في إناء والتقليب الجيد ليمتزجوا.

بعد ذلك قومي بوضع الدجاج في الدقيق وأخرجيه، وضعيه بالماء المبهر.

بعد ذلك قومي بوضعه في النار حتى ينضج.

خلطة الدجاج الكنتاكي

قومي بإحضار دجاجتين وتقطيعها إلى قطع صغيرة.

قومي بفتح الدجاجة في المنتصف.

وضيفي في المنتصف وضعي الفلفل الأسود والحليب وعصير ليمون، وضعي الدجاج فيهم.

‏اتركي الدجاج في التتبيلة ليلة كاملة.

‏وبعد ذلك أخرجي الدجاج من التتبيلة وقومي بوضعها في الدقيق.

‏ومن ثم قومي بوضعها في الزيت لتنضج.

‏الجدير بالذكر أن طريقة عمل دجاج كنتاكي الوصفة الأصلية السرية، هي وصفة أمريكية، لذلك حصد مطعم كنتاكي على كثير من المعجبين حول العالم، وعندما تقومي باتباع الخطوات السابقة ستحصلين بالتأكيد على الطريقة 100% من تحضيرها.