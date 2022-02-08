طريقة عمل بسكويت الزبدة المقرمش الهش بمكونات موجودة في كل بيت

طريقة عمل بسكويت الزبدة المقرمش، المخبوزات من الأساسيات اليومية التي نجدها في كل منزل حيث نفضل جميعاً تناولها في أي وقت خاصة في موسم الأعياد حيث تقبل الكثير من الأمهات على عمل الكعك والبسكويت لعائلتها ومن أكثر أنواع المخبوزات هي البسكويت ويحضر بعدة طرق فهناك بسكويت البرتقال أو بسكويت سادة أو بسكويت الشوكولاته وبسكويت العشر دقائق وغيره وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الزبدة المقرمش هش وخفيف وبخطوات تحضير سهلة جداً.

طريقة عمل بسكويت الزبدة المقرمش بخطوات سهلة مش هتبطلي تعمليه تاني

يعد البسكويت من المخبوزات السهلة التي تنجح معظم الأمهات في تحضيرها في المنزل بطعم لذيذ وتقبل العائلة جميعها على تناوله وتفضل الكثير من الأمهات عمل الوصفات التي لا تأخذ الكثير من الوقت وتكون مكوناتها متوفرة في كل منزل حتي لا تحتاج إلى صرف الكثير من النقود ولا يوجد أجمل من الوصفة التالية لتحصلي على كل ما تحتاجيه.

المكونات

3 أكواب ونصف من الدقيق.

كوب وربع من الزبدة الطرية.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من النشا.

1 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

قمع وكيس حلواني.

طريقة التحضير