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عمر شويل - جدة 10 فوائد لا تقدر بثمن للزنجبيل تجعلك لا تتوقف عن إستخدامه - ثقفني
فوائد الزنجبيل العشرة الأكثر أهمية، لن تتخلى عن إضافة نكهة الزنجبيل في طعامك أو إضافته إلى مشروبات المفضلة، بالكمية التي ترغبي بها، يعد الزنجبيل من النباتات الجزرية التي تنمو تحت التربة، ويتميز بطعمه اللاذع الحارق نسبيا.،فقد أثبتت الدراسات أن استخدامه في الطب والدواء ليش من فراغ، فهو بالفعل غني بالفوائد التي سنستعرضها معا في هذا المقال.
عشرة فوائد لا تقدر بثمن للزنجبيل
- تحسين وتنشيط الدورة الدموية.
- الحد من ارتفاع الضغط وضبط مستوياته سواء كان عالي أو منخفض .
- الحد من ألم الطمث الشهري عند النساء.
- طارد للسموم حيث يتميز بخواص مطهره للجسم ،ويقضي على العدوى البكتيرية.
- مضاد طبيعي للالتهابات ويحفز الجسم على الحركة والنشاط.
- تسريع عملية الأيض فكثير من مشروبات حرق الدهون وخاصة الدهون المشبعة يدخل في مكوناتها الزنجبيل، لقدرته على التسريع من عملية الأيض وتحفيز الجسم على حرق الدهون، كما أن لو أهمية كبيرة في خفض مستوى الكوليسترول في الدم.
- التخلص من الغازات التي تسبب القلق وفقدان الشهية عند البعض وأحيانا الوزن الوهمي للجسم، كما يعمل على تخفيف عسر الهضم والتخلص من فضلات المعدة والأمعاء.
- تخفيف أعراض البرد لما له خواص قاتله للفيروسات ومضادة للالتهابات فيهما على التخفيف من الصداع وآلام الجيوب الأنفية والتهابها، والتقليل من رشح الأنف وخاصة بالليل.
- تخفيف ألم الأسنان والحد من التهابات اللثة.
- الحد من أعراض الغثيان وذلك لطعمه المميز ورائحته الذكية.
مشروبات الزنجبيل
- كثرت مؤخرا مشروبات الزنجبيل لما يتميز به من الفوائد السابق ذكرها، وأهم هذه المشروبات هو شاي الزنجبيل، وهذا ابسط مشروب للزنجبيل ويمكن تحليته بالعسل النحل ،وأيضا انتجت بعض الشركات مشروب الزنجبيل بالقرفة لتعزز نكهة الزنجبيل ومشروبات أخرى كثيرة تحتوي على الزنجبيل.
- قومي بإدخال الزنجبيل في وجباتك المفضلة، و توابل اللحوم والدواجن والأسماك، للحفاظ على صحة عائلتك والتمتع بكل هذه الفوائد العشرة المهمة جدا لجسدك والصحة العامة.
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