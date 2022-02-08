هتبقي أستاذة فيها.. سر تماسك كفتة الأرز المصرية وطريقة عمل الدمعة لتسبيكة مميزة

سر تماسك كفتة الأرز, تعد هذه الأكلة من الأكلات المحببة للجميع ولذلك تتساءل العديد من النساء عن سر نجاح كفتة الأرز، وفي هذا المقال سوف نوضح السر وراء نجاحها ولكي نتعرف على هذا لابد أن نتتبع الخطوات جيدا.

سر تماسك كفتة الأرز

توازن المقادير فلابد أن نحرص على أن لا تنقص المقادير ولا تزيد أيضا وسوف نعرض خطوات عملها.

نحرص على وضع الملح عند القيام بفرم الكفتة او فرمها في الكبة.

لا تضع الكثير من الدهون مع اللحم اثناء الفرم.

الحرص على الفرم جيدا.

يمكن اختبار تماسك الكفتة بوضع اصبع في الزيت لكي نعرف اذا كان متماسك.

نتأكد من عدم وجود ماء اثناء الفرم لكي تتماسك جيدا.

طريقة عمل كفتة الأرز الناجحة

المكونات

1 كيلو من اللحم المفروم سواء كان لحم جملي او بقري.

نصف كيلو من الأرز ويجب ان لا يزيد او ينقص عن هذا المقدار حتى تنجح الكفتة.

عدد 2 من الخضرة, واحد من البقدونس وواحد من الشبت.

وعدد 2 من البصل يكون متوسط الحجم.

عدد من 4الى 8 فصوص من الثوم.

بهارات من الملح والفلفل الأسود والكمون المطحون حسب الرغبة.

طريقة كفتة الأرز المصرية

إعداد هذه المكونات يتم فرم جميع المكونات بطريقة جيدة.

يمكن فرمها في الكبة أو فرمها عند الجزار.

ثم نقوم بتصنيع الكفتة إلى أصابع صغيرة الحجم.

بعد ذلك وضعها في الفريزر واستخدامها في وقت آخر.

الكفتة بالدمعة

يتم تقطيع البصل الى قطع صغيرة الحجم.

ثم بعد ذلك يتم وضعها في زيت او سمن وبعد أن يتم تغيير لونها نقوم بضرب الطماطم في الخلاط.

بعد ذلك نضع عصير الطماطم على البصل وبعد مرور 10 دقائق يتم تسبيك الصلصة ،وبعد ذلك نضيف عدد 2 كوب من الماء على الصلصة وعند غليان نقوم بوضع أصابع الكفتة حتى يتم تسويتها ونضجها.

في الختام ففي هذا المقال تحدثنا عن سر تماسك كفتة الأرز وعند اتباع جميع الخطوات السابقة والالتزام بجميع المقادير لا زيادة ولا نقصان سوف نحصل على كفتة الأرز الناجحة فيجب أن لا نضع المكونات هكذا حتى لا تفك الكفتة او لا تحصلي على مذاق جيد.