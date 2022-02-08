نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأسنان كاللؤلؤ.. تبييض الاسنان كالثلج وصفه مجربه في يوم واحد وسحرية بدون ليزر ووفر نقودك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الاسنان كالثلج وصفة مجربة في يوم واحد، تعتبر الأسنان من أهم ما يجب على الأشخاص الاهتمام بها لأنها من أكثر الأماكن تعرضا للجراثيم والتسوس لأنها تتعرض لتناول العديد من الأطعمة التي تعرضها للتلف وسوف نتعرف اليوم على طريقة تبييض الأسنان لتصبح كالثلج، حيث أن الأسنان إذا تلفت ستعرض صاحبها الى الكثير من الألم الغير محتمل لذلك يجب الاعتناء بها.

تبييض الاسنان كالثلج وصفه مجربه في يوم واحد

تعددت طرق تبييض الاسنان فمنها بالمعجون ومنها بالفحم ولكن طريقة تبييض الاسنان بالفحم من أفضل تلك الطرق ومن المعروف أن للفحم فوائد عديدة لا تعد ولا تحصي فيعمل الفحم على تخليص الاسنان من السموم التي تعلق بها بسبب تناول بعض الأطعمة التي تضر بها كما يعمل الأسنان على إزالة البقع التصبغات وتعيد الى الأسنان لونها الطبيعي مرة ثانية.

طرق تبييض الاسنان

يمكن تبييض الاسنان بالطرق الطبيعية والوصفات.

من الممكن استخدام بعض المنتجات التي تعمل على تبييض الأسنان تبييض مؤقت وليس دائم.

تبييض الاسنان عند الطبيب المعالج باستخدام بعض الطرق الطبية.

تبييض الأسنان بالموز

يعتبر الموز من الأشياء الغنية ببعض العناصر التي نحتاجها للأسنان مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم أيضا حيث يتم استخدام تلك المواد في تخليص الاسنان من الاصفرار وذلك عن طريق فرك الاسنان جيدا بحبات الموز أو بالقشرة الخارجية للموز وبعد ذلك قومي بغسل فمك بالماء العادي.

وصفة سحرية لعلاج اصفرار الأسنان

تعتبر الفراولة من الفواكه التي تساعد على تخليص الاسنان من التصبغات التي تتلفها وتعرضها الى الاصفرار وتغير لونها في الأسنان تعتبر من الأشياء التي تبرز جمال الأسنان فاذا اردت الحصول على ابتسامة هوليود الشهيرة من الممكن ان تجدها عن طريق فرك الاسنان بحبة الفراولة ثم تقومين بغسل الأسنان جيدا بالمعجون العادي وانظر الى النتيجة.

الى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا. وقمنا بتقديم شرح مفصل عن تبييض الاسنان كالثلج وصفة مجربه في يوم واحد. كما قمنا بذكر فوائد الفحم. بالإضافة إلى التعرف على بعض الوصفات الطبيعية. لحل مشاكل اصفرار الأسنان بكل سهولة.