نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل بساطه كيف يمكنك تحويل المعكرونة الى بطاطس شيبس مقرمشه ولذيذه في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الوصفات التي تتطلب لإعدادها الكثير من الوقت والجهد وايضا تحتاج إلى بعض المكونات التي من الممكن ان تكون مكلفه وباهظة الثمن، لذلك نتوجه اليك عزيزتي ربه المنزل للاطلاع على إحدى الوصفات السحرية التي من الممكن تقديمها كسناكس بين الوجبات، وذلك لأنها سهله الصنع والتحضير وتعتبر ذات مذاق جيد ورائع جدا ويحبها الاطفال كثيرا.

طريقة تحويل المعكرونة إلى شيبس

اولا تعتبر هذه الطريقة من أسهل طرق صنع وجبه لذيذة وجميله ولذلك يجب معرفة مكونات هذه الوصفة، وتتميز مكونات هذه الوصفه بعدد كبير من المميزات والتي تساعد ربات البيوت على ان توفر لهم الكثير من الأمور السهله والبسيطه.

مكونات الوصفة

• كيس من المكرونة ذات جودة عالية

• مقدرا ربع كوب من زيت الذرة

• فلفل اسود

• ملح طعام على حسب الرغبة

• القليل من الكمون

• طعم الجبنة الرومي

• طعم الفلفل الحلو

طريقة التحضير

1. يتم اولا إفراغ محتويات كيس المكرونة في طبق مخصص لفحص حبات المكرونة السليمة عن الحبات المكسورة.

2. يتم وضع نصف كمية الزيت في مقلاة على نار هادئة ويفضل ان تكون المقلاة من الأنواع التي لا تساعد على الالتصاق.

3. يتم وضع المعكرونة في المقلاة ويتم تقليب حبات المكرونة باستمرار حتى لا يتم حرقها في الزيت

4. يتم إخراج المكرونة بعد ان يتم تلقيها جيدا وتوضع على مناديل المطبخ حتى يتم امتصاص الزيت الزائد في المعكرونة.

5. تترك لتبرد جيدا ثم يتم رش الملح والكمون والفلفل الاسمر.

6. يتم رش النكهات المحببة من المطعم السابق زكرها في المكونات.

7. توضع في اطباق التقديم وللتزين يتم رش القليل من البقدونس عليها.

8. من الممكن ان يتم وضع الجبنة التركي المبشور عليها بعد إخراجها من الزيت مباشرة.

9. يفضل استخدام زيت الذرة لأنه من أحد الزيوت الخفيفة على المعدة، ولا يسبب مشاكل في الهضم.

مميزات مثل هذه الأكلة السريعة

1. لا تحتاج إلى الكثير من الوقت لأعدادها لأنها لا تتطلب اكثر من ١٠ دقائق للوجه الواحدة

2. لا تحتاج إلى مكونات غاليه الثمن بل مكوناتها في محتوى المنزل.

3. تعتبر وجبه سريعة ورخيصة ويسهل اعدادها في أي وقت

4. لها طعم رائع جدا يحبه الكبار قبل الصغار.

5. من الممكن تناولها في أي وقت من اوقات اليوم.

6. تعتبر وجبه صحيه للكبار والصغار.

وهناك بعض الأفكار الأخرى التي من الممكن ان يتم إدخالها إلى مثل هذه الوجبات كى تساعد على التغيير في الشكل والطعم ومنها إضافة بعض التغييرات مثل تغيير طعم المكرونه بوضع القليل من القرنفل عليها، ويمكن أيضا إضافة بعض انواع اللحم المفروم الخفيف الدهن كل هذه افكار تساعد على التغيير.