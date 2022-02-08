“سر تتبيلة فراخ كنتاكي”.. طريقة رائعة ومتميزة لعمل الفراخ الكنتاكي في البيت وبخطوات بسيطة

الفراخ المقلي يعتبر واحد من أكثر الوجبات التي يفضلها العديد من الأشخاص سواء كان الكبير أو الصغير، ولهذا يبحث العديد من السيدات حول طريقة عمل فراخ كنتاكي في المنزل، ليكون بمثابة نوع من أنواع التغيير الذي يدخل الفرحة والسرور على قلوب الأطفال.

طريقة عمل فراخ كنتاكي

المكونات

تتعدد المكونات التي تدخل في عمل فراخ كنتاكي، وإليكم المكونات كالتالي:

4 ملاعق كبيرة من البابريكا.

مقدار من المسطردة بما يعادل ملعقة كبيرة.

ملعقتين كبيرتين من الفلفل الأبيض.

مقدار من الزنجبيل المطحون بما يعادل ملعقة كبيرة.

ملعقتين كبيرتين بما يعادل بودرة الثوم.

مقدار من ملح كرفس.

2 بيضة.

مقدار من الفلفل الأسود بما يعادل ملعقة كبيرة.

كمية قليلة من ملح الطعام.

مقدار من الزعتر بما يعادل نصف ملعقة كبيرة.

فلفل أسود بما يعادل ملعقة كبيرة.

مقدار من البردقوش بما يعادل نصف ملعقة كبيرة.

نصف كأس من الحليب.

كمية قليلة من الدقيق.

كيفية التحضير

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن إتباعها، حتى يتم تحضير فراخ كنتاكي، وإليكم الطريقة كالتالي:

يتم وضع قطع الدجاج في البهارات الجافة، بعدما يتم إضافة كمية قليلة من الدقيق مع تقليبها جيداً.

إزالة قطع الدجاج من البهارات، وبعد ذلك يتم وضعها في السائل الذي يتكون من الحليب والبيض بعد ضربه جيداً.

يتم وضع قطع الدجاج في البهارات مع فركها جيداً، وبعد ذلك يتم تغليفها.

يتم قلي قطع الدجاج في مقلاة مكونة من زيت، حتى يتم وضع الدجاج بها، وهذا من 6 دقائق حتى 8 دقائق بالنسبة للقطعة الواحدة.

يتم وضع قطع الدجاج التي تم قليها قبل ذلك في الزيت مجدداً لفترة تصل إلى دقيقة ونصف قبل أن يتم تقديمها، وهذا في حال قليها على دفعات.

سر نجاح دجاج كنتاكي