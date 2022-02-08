غالبا بنميل في الإعتقاد بإن الجمال في عين الناظر، لكن الدراسات بتقول إن ده مش ضروري يكون صح، وفي الواقع الحقيقة في مكان وسط، معايير الجاذبية غالبا بتبقى مشتركة على نطاق واسع، ومع ذلك التفضيلات الشخصية كمان بتلعب دور كبير وبالتعمق في الموضوع ومعرفة المميزات الموجودة في الأشخاص اللي بنعتبرهم أكثر جاذبية من غير ما يعرفوا ده لاقينا 8 أسباب نفسية أسباب تخلي الأشخاص أكثر جاذبية بالنسبة لنا.. إيه هي وازاي تميزيها؟

8 أسباب نفسية أسباب تخلي الأشخاص أكثر جاذبية بالنسبة لنا.. إيه هي وازاي تميزيها؟

1- نسبة الخصر

دايما بنعتبر إن حجم الوسط الصغير علامة من علامات الجمال في المرأة، والأبحاث وضحت ما صغر حجم الوسط كل ما كانت المرأة أكثر جاذبية للرجل.

2- تناسق الوجه

أكد الباحثون أننا بنقيم الوشوش المتناسقة على أنها أكثر جاذبية؛ لأن مستقبلاتنا البصرية بتقدر تعالجها بسهولة أكبر. ولأننا بنربط الوجوه المتماثلة بيولوجيا بجينات جيدة.

3- التوسط

بتقترح الدراسة إننا بنفضل المظهر اللي بيبان أكتر متوسطا بالنسبة لنا. وده ممكن أن يكون له تفسيرات مختلفة: إما أن بنربطه بمزايا بيولوجية زي الجينات الجيدة، أو أن أدمغتنا بتفضل ببساطة وجوها أكثر نموذجية.

4- الحمية

في دراسة صغيرة بتظهر أن تفضيلات الطعام ممكن تخلي الراجل أكثر جاذبية للمرأة. كانت رائحة الرجال اللي بياكلوا الفواكه والخضروات مؤخرا أكتر تفضيلا على الرجال اللي بياكلوا في الأغلب نشويات زي العيش والمعكرونة.

5- الصوت

من ضمن أسباب نفسية تجعل شخصا ما يبان أكثر جاذبية بحسب الأبحاث هي الصوت، فالنساء بتربط الأصوات المنخفضة للرجال بالنضج، وبالتالي بيعتبروها أكثر جاذبية.

6- الرائحة

ممكن تأثر رائحة المرأة في الواقع على جاذبيتها بالنسبة للرجال. ولكن ده بينطبق على رائحة معينة واللي بتعتمد على الهرمونات التناسلية للمرأة. وبتظهر الأبحاث، إن النساء أكثر جاذبية للرجال خلال مرحلة الإباضة لأن مستوى الهرمونات في الوقت ده بتكون أعلى في منتصف الدورة، وده بيدل على خصوبتهن.