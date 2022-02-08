نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لشراء الزبدة بعد الآن.. بكيلو حليب أعملي 2 كيلو زبدة فلاحي في البيت طعمها أحلي من الجاهز في المقال التالي
طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب من الممكن أن نتبع خطواتها للحصول على أفضل نوع زبد حيث تعتبر وصفة الزبد الفلاحي من بين أهم الوصفات التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل الزبدة الفلاحي بمكونات من المنزل وتلك الوصفة تعتمد على توفر كمية من الحليب كامل الدهن، ولو كوب واحد ومن خلال توفره من الممكن أن نستخرج منه كمية من الزبد الطبيعي، وفيما يأتي نتعرف على أهم مكونات الزبد الفلاحي، والخطوات الأساسية، والتي تيسر على مختلف ربات البيوت عمل الزبد وعدم الاحتياج إلى شراء أي زبد صناعي ضار بالصحة.
طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب
طريقة بسيطة وخطوات سهلة نتعرف عليها لعمل الزبدة الفلاحي فقط بإحضار كوب من الحليب، وتعتبر تلك الطريقة السريعة لتحضير الزبد تبحث عنها مختلف ربات البيوت، ومن الممكن أن نتبع خطواتها للحصول السريع على أفضل مكون زبد فلاحي عالي الدسم وخالي تماما من أي مواد دهنية مهدرجة، ومن خلال ما يأتي أهم المعلومات عن مكونات وصفة الزبد الطبيعي.
مكونات لعمل الزبد الطبيعي
من الممكن أن يتم عمل الزبد الفلاحي بتوفر المكونات الآتية:
- كوب من مكون الحليب الجاموسي كامل الدسم.
- مكعبات من الثلج.
- زجاجة فارغة.
- علبة محكمة الغلق.
طريقة تحضير وصفة الزبد الفلاحي
من الممكن أن نقوم بالتحضير لتلك الوصفة من الزبد الفلاحي من خلال اتباع خطوات بسيطة نتحدث عنها في النقاط القادمة:
- نقوم بإحضار كمية الحليب المراد تحويلها إلى زبد ووضعها في زجاجة تكون محكمة الغلق.
- يتم وضع الزجاجة بغرفة المطبخ وبدرجة الحرارة العادية.
- لا بد من ترك الحليب الفترة الكافية كي يقطع تماما بفعل البكتيريا النشطة.
- يتم وضع الحليب بعد أن قطع ف وعاء من البلاستيك بعد أن يتم رج الحليب جيدا ووضعه بعد ذلك بالوعاء.
- نستمر في التقليب الجيد لمكونات الحليب المتكتلة ومع التقليب وإضافة مكعبات من الثلج يسهل فصل مكون الزبد عن سوائل الحليب تماما حيث ييسر الثلج من الحصول على مكون الزبد.
تعبئة الزبد المفصول عن سوائل الحليب بعلبة محكمة الغلق.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ