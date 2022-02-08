نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الأطعمة لتقوية مناعة جسمك بسرعة لمواجهة أقوي الفيروسات والعدوي البكتيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوية الجهاز المناعي و التعزيز من صحته لمواجهة الفيروسات و العدوي البكتيرية مهم جدا في هذه الأيام ،تتميز هذه الأيام من الشتاء بارتفاع بسيط في دراجات الحرارة، وتوقف الأمطار والعواصف، فتعد هذه فترة مناسبة جدا لتقوية مناعة الجسم والحصول على مضادات حيوية طبيعية من الأغذية والمشروبات المختلفة، فاليكم في هذا المقال أهم الأطعمة التي تعمل على تقوية المناعة وتطهير ممرات الجيوب الأنفية وتحسين صحة الجهاز التنفسي وزيادة مقاومة الجسم كله لأي عدوي بكتيرية.

عشرة أطعمة لتقوية المناعة

المشروم

يعد المشروم البديل النباتي للحوم وأهم فوائده تقوية جهاز المناعة ومحاربة السرطانات كما يحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات مهمة جدا للجسم.

جنين القمح

يطلق عليها الحبوب الصغيرة السحرية، حيث أن لها أهمية كبيرة جدا في تقوية جهاز المناعة وتحسين صحة العضلات.

اللوز

يعتبر اللوز كنز طبيعي وصحي حيث يحتوي على أحماض ذهنيه وغير مشبعة تساعد على خفض مستوى الكوليسترول، وفيتامين هاء والبوتاسيوم والكثير من الفوائد يقوم اللوز بإمدادها للجسم مما يجعله مهن جدا لتقوية الجهاز المناعي.

التوت الأزرق

له الكثير من الفوائد وأهمها انه يحسن من وظائف المخ، ويحمي القلب ويساعد على الوقاية من السرطانات، وغني بالفيتامينات والمعادن كالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والمنجنيز والزنك ،مما يجعله من أهم الأطعمة في تقوية الجهاز المناعي.

السبانخ

تعمل على تقوية الجهاز المناعي في الدرجة الأولى، ومحاربة الالتهابات والعدوي البكتيرية وتحتوي على فيتامين أ و ج و ك و هاء والتي تعد من أقوى مضادات الأكسدة.

الشاي الأخضر

يعمل على حماية الجلد من التصبغات والبقع الداكنة كما يحفز آلية حرق الدهون ،وتعزيز صحة الأسنان أيضا كما أنه عامل مهم جدا لتقوية الجهاز المناعي والحفاظ عليه.

البطيخ

غني بفيتامين أ وفيتامين سي الذي يساعد على إنتاج الكولاجين وهو البروتين الأهم لتغذية البشرة والجلد كله، وفيتامين أ الذي يقوم على تجديد الخلايا وبالتالي الحفاظ على مناعة الجلد كله من أخطر العدوى الفيروسية.

البروكلي

مفيد جدا لإزالة السموم من الجسم وتنقية الجسم، ومن أهم الأطعمة المضادة للسرطانات ،ومن مضادات الأكسدة القوية جدا ،ويعزز نشاط وصحة الجهاز المناعي.

الزبادي

يعمل على تقوية عمل الجهاز المناعي في الدرجة الأولى، ويساعد على علاج الفطريات في المنطقة التناسلية، وأيضا يعمل على التقليل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

الثوم

يحفز الثوم على إنتاج عصارات الجهاز الهضمي كما أن تناوله يساعد على زيادة امتصاص الجسم المعادن والاستفادة الجيدة جدا منها، مما يعمل على زيادة مناعة الجسد كله.

البطاطا الحلوة

تعتبر البطاط الحلوة مصدر غني بالعناصر الغذائية للكبار والصغار،وتعمل على تعزيز صحة البصر، وتحسين الوظائف الإدراكية وتعزيز جهاز المناعة وتقويته ومناسبة لمرضى السكر.

الكرنب

الكرنب فوائد كثيرة فهو غني بمضمدات الأكسدة ،ومن الأطعمة المهمة جدا في محاربة السرطان، وينظم ضغط الدم، ويساعد على تقليل الالتهاب كما ينظم عملية الهضم بسهولة.